Galgóczi Ágnes, az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályvezetője a köztévé híradójában a következő fontos üzeneteket hangsúlyozta a koronavírus negyedik hullámával összefüggésben a portál szerint:

A szennyvízmintavételi pontok kétharmadánál emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Ez az emelkedő tendencia hetek óta látszik, és a továbbiakban is ezt várják. Országszerte az esetek számának növekedésre számítanak, mivel mindenhol nagy a koncentráció a szennyvizekben. Különösen érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol alacsonyabb az átoltottsági arány, mint az országos 68 százalék.

Korcsoportos eloszlásban továbbra is a 40-49 évesek körében van a legtöbb új fertőzött itthon, és a 50-59 éves korosztály is erősen érintett, tehát a munkaképes korú lakosság körében terjed jobban a vírus Galgóczi szerint.

A természetes immunitás az adatok alapján nagyjából hat hónapos védettséget ad. A 4-6 hónappal ezelőtti kapott oltás után javasolt felvenni a harmadik adagot a magas ellenanyagszint fenntartása és súlyosabb lefolyás elkerülése érdekében.

Kiszámíthatatlan a fertőzés lefolyása. Jellemzően az idősebbek, közöttük is a cukorbetegek körében várható a súlyosabb kimenetel, de ez a fiatalabb, 30-as és 40-es korosztály esetén is előfordulhat, ezért is fontos az oltás.

Légúti betegség tüneteivel maradjunk otthon, mindenképp hordjunk maszkot, figyeljünk oda a kézfertőtlenítésre, a köhögési és tüsszentési etikettre.

Az immunrendszer szempontjából a táplálkozás, az egészséges életmód mind nagyon fontos, a sérült immunrendszer fogékonyabb a betegségekre.