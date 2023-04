Április 20-án a Várkert Bazárban hirdették ki a Randstad Award, a világ legátfogóbb munkáltatóimárka-kutatása idei hazai győzteseit. A Samsung lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a második helyen a BT (British Telecommunications) végzett, a harmadik helyet pedig a Mercedes-Benz szerezte meg, aki egyben az elmúlt tíz év legtöbbször dobogón álló munkaadója is.

A legismertebb a telekommunikációs szektor, de továbbra is az IT a legvonzóbb a munkavállalók számára, és a munkahelyválasztáskor az attraktív fizetés mellett a nem anyagi juttatásoknak is fontos szerep jut.

Idén tizedik alkalommal díjazták hazánk legnépszerűbb munkáltatóit. A világ legnagyobb, 32 országban zajló független munkáltatói márkakutatása, a Randstad Employer Brand Research – amelynek adatfelvétele 2023 januárjában zajlott – eredményei alapján

2021 után ismét a Samsung a legvonzóbb hazai munkáltató, a BT ezüstérmes lett, a Mercedes-Benz pedig megvédte dobogós helyezését.

Idén az elmúlt tíz év legtöbbször dobogón álló munkaadóját is díjazták, így a Mercedes-Benz két elismerést zsebelt be, hiszen tíz év alatt kilencszer állt dobogón.

Saját szektorában különdíjat érdemelt ki az IKEA, a Magyar Nemzeti Bank, a MOL, a Richter Gedeon, az Accor-Pannonia Hotels, a Coca-Cola, a McKinsey & Company, a Magyar Telekom, a Wizz Air, a Microsoft, valamint a Market Építő Zrt. A legismertebb munkaadó az IKEA lett.

Továbbra is az IT-szektor a legvonzóbb

A magyar munkavállalók az IT-szektort tartják a legvonzóbbnak, amelyet az üzleti szolgáltatási szektor (BSS) és a telekommunikációs ágazat követnek – már a harmadik éve ez a top három. Ugyanakkor csökken a tíz legvonzóbb szektor közötti távolság, azaz nő a verseny a munkáltatói márkák között a tehetségek megszerzésében és megtartásában.

Továbbra is fontos szempont munkahelyválasztáskor a vonzó fizetés és juttatási csomag, de hasonló fontossággal bírnak a nem anyagi juttatások is, amelyet a munkaadóknak be kell építeniük a kínálatukba, figyelve a munkavállalók igényeire.

A munkabér fontos, a munka tartalma nem igazán

Magyarországon a munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb öt tényező nem változott az elmúlt három évben. A Randstad kutatása szerint a legfontosabb továbbra is a vonzó munkabér és juttatási csomag, a magyarok számára az európai átlaghoz képest is fontosabb driver ez (az európia átlag index 154, a magyarországi 174.).

A második legfontosabb szempont a kellemes munkahelyi légkör, amely szintén nagy eltérést mutat az európai átlaghoz képest (Európa 140, Magyarország 166), tehát a magyar munkavállalók számára különösen fontos, hogyan érzik magukat a munkahelyükön, hogyan bánik velük a vezetőjük.

A nehezen kiszámítható gazdasági környezetben tavalyhoz képest jelentősen nőtt a munkaadó pénzügyi stabilitásának a fontossága, a felmért európai országok között a magyar index lett a legmagasabb (Európa 109, Magyarország 153). A TOP5 munkahelyválasztás befolyásoló tényező között találjuk még az állás hosszú távú biztonságát, valamint a munka-magánélet egyensúlyát.

Nem mindenhol a fizetés a legfontosabb mozgatórugó: Németországban a munkahely biztonsága, Olaszországban és Angliában a work-life-balance, Norvégiában a kellemes munkahelyi légkör került idén az első helyre.

A hazai dolgozóknak kevésbé fontos a munkakör tartalma. Nemcsak az európai 91-es átlag indexnél sokkal alacsonyabb a magyarországi érték (68), de tavaly óta is jelentősen csökkent ennek a mozgatórugónak a fontossága. Ez egyébként Európában Hollandiában kapta a legmagasabb értéket, 140-et.

A nőknél a home office és a lokáció számít

A férfiak számára fontosabb a pénzügyileg stabil munkahely és a modern technológiák használata, a nőknek pedig a lokáció és a home office lehetősége nyom többet a latban munkahelyválasztáskor. A magasabb végzettségűek a távmunka lehetőségét többre értékelik, mint a munkahely elhelyezkedését.

A szellemi dolgozóknak a home office a fontos, a fizikai dolgozóknál pedig a munkahelyi légkör és a lokáció fontossága emelkedik ki. Az egyes mozgatórugók között korcsoportok szerint is találunk különbségeket, más-más szempont áll a generációk fókuszában.

Az a vállalat, amely a fizetés tekintetében nem tudja tartani az ütemet a piaccal, a számos szakmában tapasztalható fokozódó jelölthiány mellett lemarad, hiszen a fizetés és a juttatások tíz éve a legfontosabb mozgatórugója a hazai munkavállalóknak.