Örök ígéret volt a makói gázmező, de soha nem lett belőle semmi

Már az 1980-as években végeztek próbafúrásokat Makó mellett földgáz után kutatva, de a mezőt csak 1998-ban találták meg. Viszont azóta nemcsak a technológia hiányzott a kitermeléshez, de az akarat is. A hatalmas készletek felszínre hozására most ígéretet tett a magyar kormány, ám biztosan nem lesz olcsó a kitermelés, és nem is biztos, hogy időben végeznek vele a mostani energiaválság mellett.