A MOK etikai eljárást indított egy háziorvos ellen, aki tájékoztatót tartott az új ügyeleti rendszerről. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón elmondta: szerinte elvtelen, tűrhetetlenen és elfogadhatatlan a MOK viselkedése, amely az ellátást is veszélyezteti, továbbá nyíltan fenyegeti azokat az orvosokat, akik a feladatukat ellátnák. A miniszter egyúttal felszólította az orvosi kamarát, hogy ezt azonnal fejezze be és kérjen bocsánatot. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány folyamatosan partnerének tekintette a MOK-ot, ám amennyiben annak vezetősége politizálni szeretne, a miniszter úgy véli, ahhoz keressenek maguknak egy számukra szimpatikus pártot.