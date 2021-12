Hónapok óta egyre nagyobb az érdeklődés a napelempiacon olyan cégek részéről is, melyek eddig nem igazán foglalkoztak a megújuló energiatermelés gondolatával. Az ok egyértelmű: míg alig fél éve az áramtőzsdén a határidős áramárak 50 euró környéként táncoltak (euró/MWh), ez az árszint manapság ennek akár a többszöröse is lehet. Feltéve, hogy az eddig félévente, évente, kétévente az áramkereskedővel kötött szerződéseket sikerül megújítani, mivel a hosszabb időre szóló szerződések gyakorlatilag megszűntek a szektorban, a kereskedők legtöbbször havi-háromhavi kontaktusok tető alá hozatalát vállalják.

Szeptemberben ugyanis már az is gyakran előfordult, hogy az árak a 200 eurós szint fölé jutottak; a magyar áramtőzsde (HUPX) friss adatai szerint pedig még a másnapi piac árai is leginkább 90 euró körüli sávban találhatók. Az azonnal fizetős (spot) piacon minden még ennél is dinamikusabban mozog - általában inkább felfelé, mint lefelé, és ennek a felhasználói oldalon a vállalkozások a kárvallottjai.

Az áremelkedést magyarázó cikkek zöme arra jutott - közölte Kujáni Péter, az Energiatakarék szakértője - hogy az áremelkedések már-már az ellátásbiztonságot teszik kockára, mivel az energiakereskedők gyakran kénytelenek még a hónapokkal korábban leszerződött, alacsonyabb áron ellátni az ügyfeleiket, miközben ők maguk sokkal drágábban kapják az áramot. Más kereskedők viszont az ügyfeleikre terhelnék a drágulást és a hosszú távú szerződések helyett csak hónapos kontraktusokat kötnek.

- Megjósolhatatlan, hogy meddig marad a mostani árszint, de az tény, hogy a drágulás hátterében meghúzódó globális tényezők (mint például az ázsiai gazdaságok energiaéhsége, a fosszilis és nukleáris energiatermelés párhuzamos kivezetése Németországban, vagy az EU és Oroszország geopolitikai játszmája) nem fognak egyik napról a másikra megszűnni – magyarázta.

Az energetikai szakértő szerint ezért a helyzeten azzal lehet biztosan segíteni, ha a cégek - amennyire csak lehet - próbálják a külső kockázatokat a saját feladatvállalásukkal csökkenteni. Mivel a cégeket nem védi a rezsicsökkentés eredményeként alacsonyabb szinten befagyasztott áramár, a közüzemek, önkormányzatok pedig egy jogszabályi kiskapun át mentesülhetnek az extra teher viselése alól, a vállalkozások számára a kompenzálásra az egyetlen lehetséges út a befektetéseken keresztül vezet.

Lakosság: már a startgépben

Sokak számára kézenfekvő döntés lehet a vállalkozással egy saját napelemes rendszerbe beruházni. Ez egyébként nem cégspecifikus megoldás, mert a lakossági érdeklődés és napelem-telepítési hajlandóság is szintén megugrott. Amit egyrészt lehet a támogatási programokkal is magyarázni, de azzal is, hogy - ahogyan azt egy friss felmérés eredménye magyarázza is - a lakosság is inkább arra számít már, hogy a rezsicsökkentés általi védett állapotuk nem sokáig tartható már.

Ahogyan november közepén lapunk egy körképben megírta: az érdeklődés folyamatos, az év vége felé sem csökken az ajánlatkérések száma. A cikkben az egyik nagy hazai ajánlatkérő specialista, a Napelemajánlat.hu ügyvezetője azt mondta, hogy nem volt megtorpanás, a napelempiac továbbra is pörög. Az ajánlatkérők számára ingyenesen használható internetes szolgáltató portált vezető Farkas Ferenc hozzátette, hogy az új napelemes pályázatról szóló hírek megjelenése óta náluk szinte égnek a vonalak. - Most már az egész piacon érződik az év vége, de még mindig több mint háromszor annyi az ajánlatkérő, mint tavaly ilyenkor - tette hozzá az ügyvezető, aki szerint „ha valamennyi ajánlatkérés üzletkötéssel és rendszertelepítéssel zárulna, azt a telepítőcégek szinte biztosan csak a jövő év második felére tudnák teljesíteni”.

Ráadásul a lakossági érdeklődés lassan a napelemes rendszertelepítésen túlra is lejut, mint azt a napokban megírtuk: egyre több megrendelő eleve azzal számol, hogy később bővíteni fogja a rendszerét, illetve az is gyakran előkerül, hogy e bővítés során már zöldenergiás technológiát (hőszivattyú, elektromos fűtés stb.) illesztenének a háztartást energiával ellátó rendszerbe. A végső cél a lakossági telepítések és a céges beruházások esetében ugyanaz: minél nagyobb részben saját kézből biztosíthatóvá tenni a saját energiaszükséglet kielégítését.

Cégek: most indul a roham

Innen nézve egyáltalán nem meglepő, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett a céges telephelyre napelemet telepíteni szándékozó érdeklődők száma. Ami azonban így is érdekes az az, hogy bár a lakossági piacot jelentős mértékben pörgető, nagyarányú állami támogatások a cégek számára nem elérhetők, mégis, e nélkül is egyre többen vágnak bele ilyen beruházásba – mondta Kujáni Péter.

A napelemek nagy előnye, hogy a cégek a saját maguk által megtermelhető energia mennyiségével jelentős mértékben függetlenedni lehetnek képesek az árampiaci változásoktól. Ez most komoly versenyelőnyt jelenthet, hiszen a cég termékeinek, szolgáltatásainak árába így nem kényszerül beépíteni az emelkedő áramköltségeket.

A drága áram ráadásul a napelemes beruházások megtérülési idejét lerövidíti. Ha a jelenlegi árszint marad, a korábban 10-12 éves megtérüléssel számolt periódus akár a felére is olvadhat.