Szomorú vagy sem, de időutazással kezdtünk, mert visszaidéztem az alábbi történetet:

Két azonos adottságú, azonos mértékben használt, igen hasonló műszaki kiindulási paraméterekkel rendelkező lakóházat hasonlítottak össze. Egy teljesen szigeteltét, és egy modern értelemben vett házszigetelést nem kapott ház energiafogyasztási adatait - hét hónapon keresztül. A megfelelő technológiával felújított lakóházban a gázszámla majdnem a felére esett vissza. De a mérési adatok alapján az is bizonyítást nyert, hogy a szigeteléshez szükséges beruházás akkor is megtérül 12 év alatt, ha nincs hozzá semmiféle (állami, uniós stb.) támogatás.

A "Nálam szigetelnek" elnevezésű projekt 2014-ben zárult. A programnak a podcastunk vendége is a résztvevője volt, ezért is kérdeztem meg elsőként azt: mivel magyarázza, hogy az akkori kezdeményezésből nem lett mozgalom.

Azt láttuk, hogy a szigetelést - amiről mindenki tud, hallott, de - senki nem veszi komolyan. Pedig csak egy hibája volt a programnak, az, hogy tíz évvel megelőzte a korát. Amire sokan most nyáron ébredtek rá - akkor, amikor kiderült, hogy a rezsicsökkentett árazás a végéhez ért - az 2014 óta borítékolva volt. A gázárrobbanás és a háború csak előhívta ezt a szükséget.

- mondta Aszódy Tamás.

Úgy véli, hogy ha a programot ma hirdetnék meg, akkor abból "tömeghisztéria" kerekedne. Így viszont azután, hogy "sokan megtapsolták" az eredményeket, az az utóélete lett csupán, hogy a projekt kiírásnak megfelelően, egy évnyi adatrögzítés után az addig nem szigetelt és energetikailag nem korszerűsített lakóházat is leszigetelték, modernizálták.

Nem csak pénz kérdése

A Napi.hu podcatjának volt már vendége a Daikin ügyvezetője a hőszivattyúk ügyében, volt az Energiaklub vezetője, aki az ingyenes szaktanácsadói hálózatról beszélt, de az Energiahatékonysági Intézet vezetője is, aki éppen a lakóingatlanok állapotfelméréséről beszélt - és mindannyian azt is megfogalmazták, hogy minden hátrányunk mögött nagyrészt a pénz, illetve annak hiánya található. Az innovatív hőszigetelési megoldásokról ismert Knauf Insulation magyar vállalatának vezetője szerint azonban ez miközben a pénzről is szól, alapvetően egy morális kötelesség, mert azzal, hogy pazaroljuk az energiát, szennyezők a környezetet.

Mennyit ér egy jó szigetelés? Aszódy Tamás szerint, ha egy lakóházat korszerűen leszigetelnek, akkor azzal nem lesz hamarabb probléma, mint a házzal egyébként. Gyakori számítási tévedés - mondta a szakember, hogy amikor felújítanak egy házat és azt egyben le is szigetelik, akkor utóbbiba például a vakolást, a homlokzatfestést és más, egyébként is elvégzendő tételeket is beleszámolnak - miközben "maga a szigetelőanyag csak a kisebbik része ezeknek a dolgoknak" - magyarázta.

Van néhány olyan, hőszigetelést illető tétel, amelyek "örök kérdésként" kerülnek elő - jellemzően akkor, ha valaki éppen belemerül e témába. Például, hogy kell-e lélegeznie a falnak, vagy hogy szabad-e falon belül hőszigetelni. Ezt is megkérdeztük Aszódy Tamástól, akitől az EPS, XPS, EPS Grafit, kőzetgyapot, üveggyapot "anyag labirintusban" történő tájékozódáshoz is kértünk tippeket.

