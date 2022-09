Fiáth Attila: a magyar borászok közül is csak azt lehet megmenteni, aki ezt akarja

Azt, hogy mi a magyar bor problémája - aktuálisan is, tradícionálisan is - sokan, sokféle módon megfogalmazták már. Gyakran ezek az ülésponttal is összefüggésben vannak, de van, hogy azzal is, hogy az illető melyik borvidéket, bort, birtokméretet vagy éppen értékesítési szegmenst tekinti e témában a legfontosabbnak. A Napi.hu friss, videós podcastja ezek közül most egy tüske kibeszélésére vállakozott, amit nevezhetünk tágabb értelemben vett bormarketingnek is, bor biznisznek is, ám a légyeg egy rugó feszítéséről szól. Arról, hogy hogyan kellene ma jól eladni a magyar bort. Apropó is van, mivel az újonnan gründolt Tokaj Hegyalja Egyetem egy éppen ezt a témát felvállaló képzést indít. A podcastunk vendége Fiáth Attila a Tokaj Wine Business Institute igazgatója.