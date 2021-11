A magyarok várják a kormány "járvány elleni csodafegyverének" bevetését

A kormány járvány elleni védekezésének szimbóluma lett az ingyenes parkolás, amelynek célja - a hivatalos indoklás szerint - az volt, hogy az emberek ne üljenek tömegközlekedési eszközökre, ezzel is csökkentve a kontaktusok számát. Mások szerint inkább az önkormányzatok egyik fontos bevételének elapasztása volt a cél. Akármelyik narratívát is fogadjuk el, az biztos, hogy az autósok többsége szívesen mellőzné a fizetést, még ha kis részük vélekedik is úgy, hogy ennek bármi köze van a járványhoz. Ez derül ki a Pulzus friss felméréséből.