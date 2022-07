Folyamatosan zajlik a magyarországi földgáztárolók feltöltése. A feltöltöttségi szint jelenleg 44 százalékos. Így az ország az éves fogyasztás 25,5 százalékát már betárolta, miközben Európában ez az átlag 16,7 százalék - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI beszámolója szerint.

Emellett elindították a kereskedelmi tárgyalásokat, hogy a hosszútávú szerződéseken felül újabb földgázt vásároljanak. Így a fűtési szezon kezdete előtt még 700 millió köbméter vásárlása lehetséges - tette hozzá a tárcavezető.

A paksi bővítést is gyorsítják



Ezzel párhuzamosan felgyorsították a paksi atomerőmű bővítését is. A cél az, hogy jövőre az első beton már a földben legyen - fogalmazott Szijjártó Péter. Emellett a jelenleg üzemelő atomerőmű biztonságos üzemeléséhez szükséges fűtőelem szállítmányok számára is tárgyalnak újabb alternatív szállítási útvonalakról.

Az európai országok energiaellátása a totális bizonytalanság helyzetébe kezd süllyedni - fogalmazott a miniszter. Várakozása szerint az éhínségek miatt kialakuló újabb menekülthullámok nyomás alá helyezhetik Európát.

Fontos számunkra a régió



Szijjártó Péter a cseh, osztrák, szlovák, szlovén külügyminiszterrel tartott tanácskozását követően fontosnak nevezte az öt ország gazdasági kapcsolatait, azok további erősítését is.

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szerint e azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány után az ukrajnai háború tovább nehezítette a helyzetet. Úgy értékelt, Vlagyimir Putyin orosz elnök, az éhínséget is kihasználva, folytatja háborúját, ezért is kiemelten fontos, hogy az Európai Unió támogatást nyújtson a Száhel-övezetben. Eközben viszont nem szabad megfeledkezni a Nyugat-Balkán geostratégiai fontosságáról sem, és hogy Bosznia-Hercegovina mielőbb megkapja az uniós tagjelölti státuszt - emelte ki az osztrák miniszter.

Ivan Korcok szlovák külügyminiszter hasznosnak nevezte a gázszállítások kapcsán történt egyeztetéseket. Fontosnak nevezte a fogyasztáshoz mért megfelelő szintű gáztározó töltöttséget, s azt mondta: Szlovákiában is megfelelő a töltöttségi szint. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy Moldávia és Georgia euroatlanti csatlakozásában is történtek előrelépések.

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter szerint az öt közép-európai ország tanácskozása egy olyan platform, ahol egyetértésre tudnak jutni a közös kihívásokat érintő kérdésekben. Szlovénia számára is nehézséget jelent a migrációs nyomás. Ezzel együtt viszont azt hangsúlyozta: a schengeni övezeten belül fel kell számolni a belső ellenőrzéseket. Emiatt is bontják le a szlovén-horvát határon a kerítést - mondta a miniszter.