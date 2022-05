Négy fő feladatkört jelölt meg a következő kormányzati ciklusra Szijjártó Péter, akit a parlament gazdasági bizottságában hallgattak meg a Külgazdasági és Külügymisztérium (KKM) további vezetéséhez. Alapvetően nem fog változni a feladatkör, némileg módosult célok mellett továbbra is a legfontosabb, hogy minél több beruházás jöjjön Magyarországra - mondta a jelölt.

Szijjártó szerint az autóipar kritikus szerepet tölt be a magyar feldolgozóiparban és általában a gazdaságban, ezért különösen fontos, hogy az autógyártás új generációjában is megőrizze kitüntetett pozícióját a magyar gazdaság. Ebben kiemelt terület az elektromos autók fejlesztése és gyártása. Jelenleg 50 gigawattóra (gwh) kapacitás van Magyarországon, a tervezett és jóváhagyott fejlesztések alapján ez 150 gwh-ra fog nőni 2025-re.

Kapcsolódó Új feladatokat kap Szijjártó Péter

Szintén fontos szempont, hogy a különböző nemzetközi beszállítói zavarok kezelése érdekében ezeket a globális láncokat minél inkább le kell rövidíteni. Több cég szeretné elérni, hogy elérhető közelségben legyenek a keleti beszállítói, ebben az államnak is segítenie kell. Az ukrán háborús válság megmutatta, hogy várhatóan komoly exportáló országok esnek ki az élelmiszerpiacról, ezért sokkal többet kell tenni, hogy az itthoni élelmiszeripar bővítését elősegítse az állam.

A negyedik fő terület, ami újdonságként kerül a KKM hatáskörébe, az energetika, illetve a paksi atomerőmű bővítése. Mivel már most vannak, és várhatóak még további zavarok is, ezért „radikálisan” fel kell gyorsítani ezt a beruházást, hogy minél hamarabb el lehessen érni a függetlenséget. Az energiabiztonság, a beszerzés egészében mostantól a KKM feladata lesz, azért mert ez mostanra megszűnt szakmai kérdés lenni, hanem "kőkemény politikai kérdéssé" vált. Paks esetében a Roszatom biztosította a magyar felet, hogy technológiailag és finanszírozás szempontjából is elérhető a beruházás felgyorsítása.

Ezek mellett plusz célként folytatni tervezi a KKM a kifektetési stratégiát, vagyis a magyar cégek nemzetközi terjeszkedését. Szijjártó kiemelte, hogy az uniós források visszatartása továbbra sem szakmai, hanem politika kérdésnek tekinti a kormány.

Egyúttal kiállt amellett is, hogy az EU legalacsonyabb társasági adókulcsát meg kell őrizni, ez eddig is komoly ütőkártya volt egy nagyberuházás több éves letárgyalása során.

A bizottsági többség támogatta Szijjártó ismételt miniszterségét.