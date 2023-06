Történelmi léptékű, átfogó fejlesztések indulnak Tokaj belvárosában, amelynek köszönhetően építészeti kincsek újulnak meg, valóságos ékszerdobozzá varázsolva a várost – jelentette be Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt is hangsúlyozta, hogy a kormány számára Tokaj-Hegyalja kiemelt turisztikai térség.

A helyiek és a vendégek örömére

Az elmúlt időszakban több fejlesztés történt, ezek közül a megújult Bodrog-parti sétány nagyon népszerű a helyiek és a vendégek körében, mivel szálláshelyek is létesültek – például a Tisza és a Bodrog találkozásánál található, leromlott állapotú Hotel Tokaj átalakításával létrejött Mercure Hotel.

A főutcán is történtek már homlokzati felújítások, ám

a mostani projekt azért történelmi léptékű, mert az utca 800 méter hosszan teljesen megújul,

amely érinti az épületeket, a műemlékeket, így a Rákóczi úton egymás szomszédságában álló Városházát és Járási Hivatalt is. Emellett parkokat is létesítenek, illetve a főtér környékére új kávézók és éttermek is költöznek.

Kerékpárral az új időszámításba

Mint felidézte, a városba készülő turisták érdekében több infrastrukturális fejlesztés is történt, egyebek mellett felújították a Nyíregyháza felé vezető Erzsébet királyné hídját, amivel elérhető lett a két város közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat.

Az a cél a mostani felújításokkal, hogy a 2026-os turisztikai szezon már egy új időszámítás kezdete legyen Tokaj főterén, ahol, ha majd végigsétál valaki, azt lássa, hogy világszínvonalú a környék – fogalmazott Koncz Zsófia.

(Thurzó Katalin)