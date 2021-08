Kiadták az új adóslistákat: egy férfi ötmilliárddal tartozik a NAV-nak

Egy év alatt több mint nyolc százalékkal, 1 millió 246 ezerre nőtt a NAV-val szemben hátralékot felhalmozók száma; ugyanakkor tavaly is több száz milliárd forint behajthatatlan követelést írt le az adóhivatal. A friss, 2021. második negyedéves adólistát ezúttal egy magánszemély vezeti, akitől a bírsággal együtt több mint ötmilliárd forintot hajtanának be. Listán van a Costa Coffee üzleteit bezáró társaság és egy Docler-cég is.