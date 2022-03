Egy Magyarországon is aktív amerikai autóipari-beszállító Ukrajnában öt helyszínen működtet kábelkorbács-kötegeléssel és gyártással foglalkozó üzemet. A cég illetékesei elmondták, hogy az ukrajnai gyáraikkal semmilyen kapcsolatuk nincsen: az üzemekben a telefont nem veszik fel, az e-mailekre nem válaszolnak, sőt jelenleg arról sincs információjuk, hogy egyáltalán állnak-e még a gyárak. Azok a termékek viszont, amelyeket innen vinnének oda megmunkálásra, vagy továbbmunkálásra, jelenleg még a raktárakban állnak a keleti határ mentén és nem osztották szét magyar gyárak között - vázolta a helyzetet László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

A multicég helyzete korántsem egyedi: a 2010-es évek elejétől kezdve több nagy beszállító is a kelet-közép-európai régióból Ukrajnába telepítette át a kábelkorbács-termelést, mivel ezeket a nagy élőmunkaigényű és alacsony hozzáadott értéktartalmú termékeket ott olcsóbban lehet előállítani. 2013-ban amikor az oroszok megtámadták a Krím félszigetet, akkor egy-két befektető megtorpant, de mivel ezek az üzemek Közép- és Nyugat-Ukrajnában, illetve a kijevi régióban vannak, a cégek nagy része vállalta a politikai kockázatot és nem hozta ki onnan a termelést. Most már mindhiába - magyarázta lapunknak Kozma Zsolt, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke.

Tudomása szerint jelenleg a gyárak nagy részénél a dolgozók bevonultak a hadseregbe, így nincs, aki termeljen. A Lear Corporation Kárpátalján lévő kábelkorbács-üzemébe még bejárnak dolgozni az emberek, de a kijevi régióban már leálltak a gyárak. Alapanyagot nem tudnak kivinni - e feladatra nem is igen találnának fuvarozót - és nincs késztermék sem, amit vissza lehetne hozni. A járműipari cégek - köztük a Lear is - jelenleg azon igyekeznek, hogy gyorsan kimenekítsék az országból a meglévő a volument és áthelyezzék valahová Kelet-Európába, ahol van szabad üzemcsarnok és fel lehet állítani a sorokat, valamint találnak elég embert, akik a sorokon dolgozhatnak. Ezek a feladatok minimum egy, de inkább több hónapot is igénybe vesznek majd.

Mekkora volumenekről van szó?

Ukrajna az európai autóipar legfontosabb kábelkorbács-beszállítója, a termelés részarányát illetően azonban nem elérhető pontos adat. Egyes becslések szerint az Európában gyártott gépkocsik mintegy 30-40 százalékába Ukrajnában készült kábelelosztó egységet szerelnek be, de ez nem megerősített szám - mondta Kozma.

Hogy valójában mennyi kábelkorbácsot igényel az autóipar? László Zoltán szerint megfoghatatlan mennyiségekről van szó: egy autóban 5-10 kilométernyi kábel van, amely behálózza a járművet és minden érzékelőhöz, szenzorhoz elvezet. Például az ülésfűtés és az ülésbe bekötött biztonsági rendszer - biztonsági öv-, légzsák stb.- érzékeléséhez szükséges kábelek hossza önmagában kitesz több száz métert. Ezek az eszközök nem nélkülözhetők az autókban, így közvetlenül érintik például a fékrendszerek gyártóit, mivel e rendszerekhez különböző érzékelők szükségesek.

A kábelköteghiány közvetett módon viszont a teljes beszállítói láncot érinti, hiszen a kábelkorbácsok, azok érintkezőinek, csatlakozóinak hiánya miatt az autógyártók nem tudják összerakni az autókat. Ha pedig kevesebb autó készül, akkor arányosan kevesebb megrendelést kapnak például a kipufogó-, sebességváltó-, vagy autókárpitgyártók is. Vagyis, ha a beszállítók vevői nem tudnak lehívni több megrendelést, akkor volumencsökkenés végig gyűrűzik az egész rendszeren.

Emellett, - ugyan jóval kisebb mértékben - az üléshuzatot készítő ukrán varróüzemek leállása is lassítja az ágazatot.

Sok helyen már most akadozik a termelés, de ez még csak a kezdet

Az európai autógyártók már érzékelik, hogy nem érkezik elegendő alkatrész: többek közt a Volkswagen és a BMW is hiányt szenved a kábelkötegekből, a termelés több nagy beszállítónál - például a német Leoninál, a francia Nexansnál is akadozik. A VW tulajdonában lévő Porsche pedig már fel is függesztette a gyártást lipcsei üzemében, amelynek hatása Magyarországig elért. Kozma Zsolt szerint a Lear győri üzemében - amely autóüléseket gyárt a Porsche-modellekbe - szintén visszafogták a termelést a leállás miatt.

Az Audi hazai üzemében már megkongatták a vészharangot az alkatrészhiány miatt, míg a kecskeméti Mercedesnél léptek is: március végéig műszakcsökkentést rendeltek el.

László Zoltán úgy látja: mindenhol érzékelhető a lassulás a hazai járműiparban: egyelőre a legerőteljesebben az értéklánc elején lévő, sokadik körös beszállítóknál jelentkezik. Elsősorban az 50-100 munkavállalót foglalkoztató kkv-k érintettek nagy számban, illetve 1-1 multinacionális vállalatnál is jelentkezik probléma: ezek autóelektronikai és autóipari audiotechnikát gyártó vállalatok.

Az érintett cégek többsége egyelőre úgy vészeli át a kapacitáscsökkenést, hogy egy-egy műszakot leállít, vagy átszervezi azokat, esetleg egy-egy munkanapra nem hívja be az éjszakás dolgozókat. De immár több vállalat is döntött úgy, hogy a hosszú hétvégét követő napokban leállítja a termelést és csak március 19-én indul újra. Ezzel egy pár napos laufot nyerhetnek, ameddig nem jön új termék.

Amennyiben nem történik pozitív változás, akkor az elkövetkező héten már nagyobb gondok jöhetnek. A jelenlegi helyzet a háború kimenetelétől függ, de amennyiben elfogy a kábelkorbács, akkor nullára kell csökkenteni a volument. Kozma Zsolt előrejelzése szerint a következő egy-másfél hónapban az európai járműipar több szereplője rákényszerülhet arra, hogy 2-3 hétre teljesen szüneteltesse a termelést.

Az alkatrészhiány pótolható, de csak lassanként

A Lear-szakszervezet elnöke szerint a gyártók azt tervezik, hogy első körben az Ukrajnában lévő gyártósorokat átmenetileg visszatelepítik a KKE-régió országaiba – például Szerbiába, Romániába, vagy hazánkba –, majd utána tovább viszik elsősorban Tunéziába és Marokkóba. A bizonytalanság azonban nagy: ha az ukrán üzemeket lebombázzák, akkor teljes újjáépítés szükséges, ami azzal jár, hogy az alkatrészhiány további hónapokra elhúzódhat.

László Zoltán szerint a gyártók egy része jelenleg abban reménykedik, hogy képes lesz észak-afrikai és közép-amerikai beszállítókkal kiváltani az ukrán partnereket, mivel a tengerentúlon szintén jelentős a kábelkorbács-kötegelő, illetve gyártócégek száma. Ez azonban még nem megalapozott elképzelés.

Magyarországon több helyen is - például a veszprémi Continentalnál - zajlik kábelkorbács-gyártás, de ezeknél a vállalatoknál még nem látszik, hogy a megrendelésekben változás történt volna. Valószínűleg a gyártók eddig nem gondolták azt, hogy ekkora mértékben csökkennek a szállítások. Úgy látja: amennyiben elhúzódik a hiány, akkor egészen biztos, hogy ezeket a cégeket elkezdik felpumpálni megrendelésekkel. A kapacitásbővítés lehetősége ugyanakkor elég korlátozott Magyarországon, erre az olcsóbb munkaerőt biztosító Szerbiában nagyobb tér nyílhat.

Újabb fék a rendszerben, sokak bosszúságára

Nem várható tehát, hogy a hiány katasztrofális következményekkel jár majd a járműipar számára, de az nagyon valószínű, hogy a 2020-as koronavírus-válsághoz és utána következő félvezetőhiányhoz hasonlóan volumenkiesést okoz a termelésben.

"Úgy számolunk, hogy létszámleépítések nem lesznek, mert hatalmas a megrendelésállomány a gyártóknál, csak éppen az alkatrészhiány miatt nem tudják teljesíteni ezeket. Ha a válság hosszabb ideig kitart, akkor sem várunk elbocsátásokat, mert senki nem mer létszámot leépíteni, amellett, hogy számíthat arra, hogy 1-2 hónapon belül gőzerővel kell majd termelnie. Inkább hazaküldi a dolgozókat 2-3 hétre. A chiphiány példája alapján valószínűsítjük, hogy ha a kábelkorbács-probléma elmúlik, akkor a megtorpanást követően egy erőteljes felfutó időszak következik" - értékelt Kozma Zsolt.

A tapasztalatok szerint a gyártók első körben azt tehetik, hogy a meglévő kapacitásokat átállítják úgy, hogy a prémium-kategóriás autókba szerelnek kábelkorbácsot - hiszen ezek nagyobb profitot hoznak - és addig az alacsonyabb árkategóriás autókat háttérbe szorítják. Ezzel a húzással a cégek már eddig is kompenzálni tudták a veszteségeket.

A beszállítási láncban viszont újabb "időeltolódást" okozhat a hiány. További várakozásra kényszerülhetnek tehát az autóvásárlók.

Aki például tavaly októberben adta le előrendelését, az lehet, hogy nem fogja megkapni április közepén a kocsiját, hanem csak június közepén. Rosszabb esetben fél évvel is megnőhet a várakozási idő.

