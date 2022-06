Az oroszok ki, Hernádi és Tombor beszálltak a magyar vagongyártásba

Az új honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a cseh repülőgyártó cége után a magyar vagongyártó vállalkozásában is hátrébb lépett. A cseh vállalatnál Hernádi Zsolt Mol-vezér követte, míg a Dunakeszi Járműjavítóban egy olyan magántőkealaphoz került a részesedése, amelynek alapkezelője Hernádi egyik cége. Az orosz tulajdonos is kiszállt a Dunakeszi Járműjavítóból és az Egyiptomba vasúti kocsikat szállító Transmashholding Hungaryból, az utóbbiba Tombor András cége szállt be.