Elkeseredett küzdelmet folytat a magyar jegybank és a kormány a magyarországi készpénzhasználat ellen, amelynek némi eredmény már látszik. A pandémiában gyors ütemben nőni kezdett a biztonságosabb bankkártya-használat, és a készpénz felhalmozásának mértéke is csökkent. Az is hozzájárul ehhez a folyamathoz, hogy a kártyatársaságok sorra jelentik be azokat az újdonságokat, amelyek még vonzóbbá tehetik a felhasználók számára a digitális fizetést.

A bankok pedig egymás után vezetik be a nagy technológiai cégek megoldásait. Az iPhone-okra készült Apple Pay már minden hazai nagybanknál elérhető, az androidos operációs rendszerekre fejlesztett Google Payt is több hitelintézet elindította már, az idén ősszel pedig az egyik banknál elrajtolt a Garmin Pay is Magyarországon az okosórát használó sportolók nagy örömére. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ha valaki elkezdett a telefonjával vagy a karórájával fizetni a boltokban, akkor nem is veszi már elő többé a bankkártyáját.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (MNHH) adatai szerint 2020 végén már csaknem 6,7 millió okostelefonos SIM-kártya volt Magyarországon, és az ilyen eszközök száma folyamatosan nő, ezért várható, hogy a jövőben egyre többen térnek majd át a bankkártyáról a mobilos fizetésre.

Nagyon biztonságos

A bankkártyát kiváltó mobilbankos fizetések már évek óta elérhetők voltak Magyarországon, több bank is készített olyan applikációt, amellyel az ügyfelei a boltok termináljain a bankkártya helyett a telefonjukkal is tudtak fizetni. Ezek azonban korántsem lettek olyan népszerűek, mint a Big Tech cégek fejlesztései.

Az Apple Pay 2019 májusában érkezett meg Magyarországra, és azonnal óriási siker lett. Azóta az összes hazai nagybank bevezette, és ahol egy ideje már elérhető a szolgáltatás, az a tapasztalat, hogy az ügyfelek sokkal jobban szeretik, mint a korábbi saját bankos fejlesztésű applikációkat, gyakrabban is használják a szolgáltatást, és sokkal többet költenek ily módon.

Az Apple Payt persze sokan várták, a bankos applikációk ugyanis kivétel nélkül csak androidos telefonokon működtek (az Apple nem engedélyezett ilyen fejlesztéseket), így az iPhone-tulajdonosok korábban nem tudtak a telefonjaikkal a boltokban fizetni. A bevezetés után viszont azonnal ráálltak a szolgáltatás használatára, hiszen az nagyon biztonságos, azonnal látják, hogy sikeresen végbe ment-e a tranzakciót, amelyet biometrikus úton, az ujjlenyomatukkal vagy a telefon arcfelismerő funkciójával hagyhatnak jóvá. Akinek van Apple Watch okosórája, annak pedig még a telefonjára sincs szüksége a fizetésnél, az óra odaérintésével is rendezheti a számlát a terminálokon.

Az okoseszközökben tárolt bankkártyás fizetés ráadásul rendkívül biztonságos a hagyományos bankkártyához képest. A klasszikus plasztiklapok esetében sokszor előfordult, hogy a csalók titokban fotót, videót készítettek a kártyáról, és a kártyaszám, illetve a CVC-kódok segítségével vásároltak vele, az okostelefonokból, órákból viszont ezeket az adatokat úgyszólván lehetetlen kinyerni. Míg az ellopott bankkártyákkal szintén könnyen vissza lehet élni, az eltulajdonított okoseszközökben tárolt kártyákat, ha a telefonon, okosórán a megfelelő biztonsági beállítások meg vannak adva, jóformán képtelenség feltörni.

A többi karórás fizetés lassan terjed

Az Apple Watch mellett egyelőre Magyarországon banki ügyfelek most még csak a Garmin-órákkal tudnak fizetni, és ez a lehetőség is csupán egyetlen hitelintézetnél érhető el, illetve egyes fintechcégek kártyáit kapcsolhatják hozzá az ügyfelek a Garmin okosórájukhoz.

A Google Pay ugyan már több hazai banknál elérhető, ezt az androidos telefonnal rendelkező ügyfelek tudják igénybe venni, okosórával azonban nem kapcsolhatók össze Magyarországon a bankkártyák.

Az egyik legnépszerűbb okosóramárka, a Fitbit használói is várhatnak még a karórás fizetéssel. A Fitbit Payt eddig egyik hazai bank sem vezette még be, de vannak olyan fintechcégek, amelyek bankkártyáit hozzákapcsolhatják a tulajdonosok az órájukhoz. Mivel a Fitbitet két évvel ezelőtt megvásárolta a Google, nem kizárt, hogy előbb-utóbb a Google Pay is működni fog az ilyen órákon.

Nagyon népszerűek Magyarországon a Samsung okosórái is, de a Samsung Pay szolgáltatás egyelőre nem működik még rajtuk. A Huawei Pay fejlesztése csak a kínai UnionPay kártyákkal kompatibilis egyelőre, és a Xiaomi Mi Pay is egyelőre csak Kínában és Indiában használható.