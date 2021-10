Folyamatosan vizsgálják a Videoton Holding koronavírus ellen beoltott dolgozóinak védettségét, a legfrissebb eredményekről a Portfolio.hu számolt be Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatójának tájékoztatása alapján. A cégnél végzett mindennapi mérések azt mutatják, hogy a legerősebb védelmet a koronavírus ellen az mRNS-vakcinák nyújtják, mint a Moderna vagy a Pfizer. Az elölt vírus alapú vakcinák védelme ettől elmarad, a cégcsoport szerint például a Shinpharm esetén mindenképp célszerű harmadik oltást is kérni - szemlézte a cikket a hvg.hu.

A cégnél eddig több mint 80 ellenanyag-mérést végeztek, a Janssen oltáson kívül – amit csak kevesen kaptak meg – minden más vakcina hatását nagy számú mintán tudták vizsgálni. Eszerint a legtöbb ellenanyagot a Modernával oltottak szervezete termelte (8000 AU/ml), majd sorrendben következett a Pfizer (5600), az AstraZeneca (1550), végül a Sinopharm (600 AU/ml) vakcinájával oltottaké.

A védettséget jelentő minimumszint 50 AU/ml, vagyis minden oltóanyag védettséget nyújt, ám az igazgató jelezte, hogy a Sinopharmmal oltott 60 éven felettiek esetében sokaknak nagyon alacsony szintű volt a védelme, akadt, aki nem is rendelkezett védettséggel. A gyenge védettséggel rendelkezőknek javasolták a 3. oltást, és most megvizsgálták ennek eredményét is, ami biztató volt: "a 60 év felettieknél a két Sinopharm után még csak 141 AU/ml értéket a Pfizer oltása gyakorlatilag megsokszorozta: 18 000 AU/ml-re növelte."

Sinkó Ottó arról is beszélt, hogy vakcináktól függetlenül nagyjából három hónap alatt harmadára esik az antitestek száma, így idővel valószínűleg mindenkinél ismétlő oltásra lesz szükség.