Ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a Puerto Real 3 projekt építése az andalúziai Cadíz régióban - adta hírül a MET. A kiadott sajtóközlemény szerint a spanyolországi beruházás mintegy 130 hektárra telepítendő, több mint 88 ezer napelem rendszerbe építésre szól.

A MET első spanyolországi napenergia-projektje a tervek szerint egy év múlva, 2023 harmadik negyedévében meg is kezdi a termelést és a kereskedelmi működést.

A svájci székhelyű MET Csoport idén áprilisban szerzett 100 százalékos részesedést az építésre kész állapotban lévő, 50 megawattos (MWp) teljesítményű spanyol fotovoltaikus projektben. A Puerto Real 3 projekt Spanyolország kiemelkedően napsütötte, magas napsugárzási szintjéről ismert regiójában található.

A cégcsoport az ilyen típusú beruházásokra létrehozott egy kifejezetten zöldenergiás eszközökkel foglalkozó divíziót, amelynek stratégiai célja, hogy a MET 2026-ra 1 GW beépített kapacitású megújulóenergia-portfólióval rendelkezzen - és aktív szerepet vállaljon az európai energiaátmenetben.

A MET Csoport nem most jelent meg Spanyolországban, a MET Energía España révén, földgázzal és villamosenergiával hat éve lát et spanyol végfelhasználókat. A cégcsoport azonban 2021-ben felvásárolta a COGEN Energía Españát, amely a spanyol CHP szektor (kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés) integrált üzemeltetője és szolgáltatója. Most, a Puerto Real 3 naperőmű építésével pedig egy harmadik szál is ide köti a céget.

Spanyolországot a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó üzletágunk egyik kulcsfontosságú növekedési piacának tekintjük, ezért számos további projektet vizsgálunk. A spanyol piac a kedvező szél- és napsugárzási viszonyokat ötvözi érett vállalati ökoszisztémával, robusztus energiarendszerrel, valamint erős intézményi és jogszabályi háttérrel; mindez nagyon vonzóvá teszi a további beruházások szempontjából

- mondta Christian Hürlimann, a MET Csoport megújulókért felelős vezérigazgatója.

A napelemes beruházáshoz a mérnöki, beszerzési és kivitelezési feladatokat a CMC Europe vállalattal partnerségben valósítják meg. A több mint 88 ezer napelem telepítése során a cég a legmodernebb technológiát alkalmazza, így azzal számolnak, hogy a napelempark várható élettartama legalább 30 év lesz.

