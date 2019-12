Amit Palkovics László elmondott a Mátrai Erőmű államosításáról - és amit nem

Már megvan az új visontai főnök?

A Napi.hu júniusban megírta , hogy a Visontára küldött új bizalmi emberek (Horváth Péter és Bajis Csaba) nem váltották be az hozzájuk fűzött ígéretet. Az azóta sem javuló helyzetet egy forrás most úgy foglalta össze, hogy "az erőmű őszre kialakult pozíciója kényes és sérülékeny" lett. Leginkább azért, mert a cég jövőjéről két helyen kellene eredményesen tárgyalni, és "a kettő közül egyikben sincs köszönet". Az MVM-mel például úgy kell tárgyalnia, hogy az előbbit két éve irányító Kóbor György korábbi, az MVM-ből történt távozásának oka a most másik oldalon ülő Baji Csaba volt.