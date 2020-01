Győri urambátyám - Mindenkinek megéri az önzetlen támogatás

Polgármesteri hivatal, egyetem, kórház és helyi nagyvállalkozók - ezer szállal kötődnek egymáshoz a győri köz- és üzleti élet szereplői, akik kölcsönösen önzetlenül támogatják egymást, de közben meggazdagodnak.

"Hálás köszönet a Médiabál önzetlen támogatóinak!" - olvasható a győri médiabál Facebook-oldalán, a csatolt fotógaléria alapján pedig az is megtudható, hogy mely cégek támogatták a győri Széchenyi István Egyetem bálját "önzetlenül". A fényképek alapján 2019 óta annyi változott, hogy a január 11-i médiabált már nem a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt volt győri polgármester nyitotta meg, hanem Dézsi Csaba András, a Fidesz polgármester-jelöltje.

A bál helyszíne tehát a győri Széchenyi István Egyetem csarnoka volt, a fő támogató a győri önkormányzat, de a támogatók között felbukkant többek között a Casino Win Kft., az OTP, a Patent Security, a Vill-Korr Kft. és a Villa Vitae is. Mindez azért is érdekes, mert például a Casino Win Kft., és így a győri, a pécsi és a miskolci kaszinó tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán, aki nem csak a győri önkormányzatot, hanem a győri Széchenyi István Egyetemet is képviselte ügyvédként. Az egyetemmel az ügyvédi megbízási szerződést 2018. április 16-án kötötték meg 24 hónapra, tehát 2020. április 15-ig szól. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 38,4 millió forint díjazás illeti meg. A szerződést pályáztatás nélkül, közvetlenül Rákosfalvy Zoltán ügyvéddel (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) kötötték meg.

A Borkai-botrány ellenére a győri, pécsi és miskolci kaszinókat birtokló Rákosfalvy egyetemi szerződését nem bontották fel, sőt az egyetemi médiabálon a fényképek szerint a Casino Win Kft.-nek köszönhetően kártyázni és rulettezni is tudtak a vendégek az egyetemen. Önzetlen támogató a Patent Security is, amely a megye legnagyobb örző-védő cége, referenciái között többek között az Audi Hungária Zrt., a győri polgármesteri hivatal, a győr-péri reptér, a Porsche Hungária Kft., a Széchenyi egyetem rendezvényei és számos sportesemény szerepel.

Minden a régi

A Villa Vitae is teljesen önzetlen, amúgy egy balatonfüredi luxusszálloda, 2017-ben a Rogán-házaspár még itt ünnepelte tizedik házassági évfordulóját. A 444.hu cikke szerint a helyről annyit lehet tudni, hogy több, mint 400 milliós uniós támogatást kapott és a Porsche Hungária ügyvezetője, Eppel János és családja építette. Tartozik hozzá több medence, mozi, saját tó is. Az egyetemi médiabál önzetlen támogatója volt még a Vill-Korr Kft. is, bírósági határozatok szerint a 2018-ban egymilliárd forintos profittal záró céget peres ügyekben Rákosfalvy Zoltán képviselte. Új építésű lakóingatlanok megvásárlásához kapcsolódó személyes adatok feldolgozójaként pedig az OTP Ingatlan Zrt. is igénybe vette Borkai Zsolt ügyvédjének szolgáltatásait.

Sok minden tehát nem változott Győrben a Borkai-botrány óta, csak most Dézsi Csaba a Fidesz polgármester-jelöltje, aki a helyi Petz Aladár kórház osztályvezető kardiológusa és a 1994 óta a párt önkormányzati képviselője. A kardiológiai osztály önálló alapítványa pedig Szívkatéterezés Győr Alapítvány, egyik létrehozója pedig Dézsi Csaba. Még Borkai Zsolt polgármestersége alatt 2018-ban és 2019-ben is 20 millió forintot adott a győri önkormányzat az alapítványnak, amely tehát a jelenlegi fideszes polgármester-jelölt és fideszes önkormányzati képviselő munkahelyének alapítványa. Az alapítvány önzetlen támogatói között pedig ott volt az Audi Hungária, a Vill-Korr, a győri egyetemet és a győri kórházat építő WHB, a győri egyházmegye és a Duna Takarékszövetkezet is, amelyben Garancsi István igazgatósági tag volt. Január 26-án lesz a győri időközi polgármester-választás.