Koronavírus: el kellene kezdeni a gyerekeket is oltani

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben az elmúlt hat hétben körülbelül megháromszorozódott a koronavírus miatt bekerült gyerekek száma - nyilatkozta a Blikknek tíz nappal ezelőtt Szabó László, a kórház belgyógyász osztályvezető főorvosa. Változott a betegek életkora, a járvány korábbi szakaszaiban jellemzően serdülőkorúak voltak, most viszont már újszülöttek is vannak köztük. "Csecsemőkorútól a 18 éves gyerekig minden betegünk van most" - mondta az orvos.