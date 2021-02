Magyarország már ki is merítette az uniós munkaügyi támogatási keretet

Magyarország kedden újabb 304 millió eurót (mintegy 108 milliárd forint) kapott az uniós SURE eszköz forrásaiból, amelyet a tagállamok a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére, egyebek mellett a munkahelyek megőrzésére költhetnek.

A SURE munkahelyvédelmi alap támogatásai kedvező feltételekkel felvehető hosszú lejáratú hiteleket jelentenek, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a tagállamok fedezni tudják azokat a költségeket, amelyek a csökkentett munkaidős foglalkoztatást biztosító nemzeti rendszerek, valamint a koronavírus-járvány nyomán bevezetett hasonló - például az önálló vállalkozókra vonatkozó - intézkedések finanszírozásával közvetlen összefüggésben merülnek fel.

Az Európai Bizottság közölte, hogy kedden újabb 304 millió eurót (mintegy 108 milliárd forintot) folyósított Magyarországnak a SURE eszköz forrásaiból, amivel - a 2020 decemberében folyósított 200 millió euró összegű első részlettel együtt - a SURE keretében Magyarországnak biztosított teljes, 504 millió euró összegű támogatást ki is fizették.

A SURE eszköz összesen 100 milliárd euró összegben nyújthat pénzügyi támogatást a 27 uniós tagállamnak, így az eddig 18 ország számára engedélyezett 90,3 milliárd eurón felül a tagállamok további támogatást is igényelhetnek még a 100 milliárd eurós keret erejéig.

Az Európai Bizottság megjegyzi, hogy a kedden folyósított részlet átutalását megelőzően, január 26-án immár negyedik alkalommal bocsátott ki a Bizottság szociális beruházási kötvényeket a SURE keretében. A kibocsátáson az értékpapírokra többszörös túljegyzés volt, ami igen kedvező árazást - sőt a kötvények egy részénél negatív kamatozást - eredményezett. A brüsszeli testület közleményében azt is jelezte, hogy az aukción kialakult kedvező feltételek előnyeit a Bizottság közvetlenül továbbadja a kedvezményezett tagállamoknak.