Minden a jegybank kezére játszik - már megint

Abban nincs újdonság, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára a kamatemelés felér egy fájdalmasabb foghúzással, amit ameddig csak lehet, elódáz, lévén ebben a növekedés korlátját látja. Az elmúlt években is csak akkor tett gesztus-értékű lépéseket, ha már tényleg nagyon muszáj volt, és úgy tűnik, most is minden kezére játszik a monetáris tanácsnak, hogy elhalaszthassa a néhány nappal ezelőtt még kész tényként kezelt márciusi szigorítást.

Ismét bejöhet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kivárásos taktikája: hiába ugrott meg az infláció, és hiába ágyazott meg a kamatemelésnek monetáris tanács februárban, néhány nap alatt akkorát változott minden, hogy márciusban lehet, hogy nem feltétlenül kell szigorítani a feltételeken.

A koronavírus miatti romló gazdasági várakozások nyomán egyre kevesebb oka látszik a kamatemelésnek. - Ahhoz, hogy bizonyos legyen, hogy itthon is lefelé tolódnak el a kamatvárakozások, a jövő keddi inflációnak is lefordulást kell mutatnia - áll a Raiffeisen Bank közgazdászi értékelésében.

Ehhez minden adott, az MNB eleve ideiglenes és előre kalkulált fejleménynek tekintette a januári megugrást az árakban - noha elismerték, hogy a növekedés léptéke meghaladta a várakozásokat. Most viszont úgy áll a helyzet, hogy épp egy komolyabb nemzetközi kamatcsökkentési hullám indul be napokon belül, ami tökéletesen jól jön a növekedést támogató laza feltételeket preferáló jegybanknak.

Elfelejthetjük a növekedést

Még csak alig több mint néhány hónap telt el, hogy a kínai koronavírus járvány elindult, már most komolyan romlanak az idei növekedési kilátások a világgazdaságban. Legutóbb a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) rontotta le 2,4 százalékra az amúgy sem túl erős 2,9 százalékos globális növekedési várakozását az idei évre, ami jelen állapot szerint 3,3 százalékra emelkedhet 2021-ben.

Itthon a napokban az Equilor Befektetési Zrt. jelentetett meg számokat, amelyek alapján a magyar gazdaság jó esetben 3,8, azonban a járványhelyzet fokozódásával csak 2,5 százalékkal nőhet. A kormányzati prognózis a befektetőház optimista forgatókönyvéhez esik közelebb, a Pénzügyminisztérium szerint 3,5 százalék lehet az idei növekedés, amit korábban még 4 százalék körüli szintre vártak.

Jelenleg 115 milliárd dolláros kiesés látszik pusztán az ázsiai turisztikai szektorban, viszont az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy még egyáltalán nem lehet tudni, hogy meddig tart a járvány, és milyen elhúzódó hatásai lesznek. A legújabb adatok szerint Kína már megállította a terjedést, miközben a világ többi részén még csak most kezdett el ténylegesen elharapódzni a járványhelyzet.

Ez jelen állás szerint azt is jelenti, hogy Olaszország, az eurozóna harmadik legnagyobb gazdasága nem tud kilábalni az évek óta húzódó válságából. Az ING legújabb előrejelzése szerint akár a következő 10 évre is bebetonozódhat az 1 százalék alatti gazdasági növekedés.

És az inflációt is

Az MNB eleve úgy számolt, hogy az év eleji adatok csak egy ideiglenes megugrást hoznak az inflációban, most, hogy várhatóan lelassulnak a külpiacok, ehhez képest is mérséklődhet az importált infláció.

Általában is az árak mérséklődése lenne a logikus, ismerve, hogy a magyar infláció szempontjából a legjelentősebb tényező a mindenkori olajár, ami épp a koronavírus általi forgalomcsökkenés nyomán jócskán olcsóbbá vált.

Mindez már önmagában jelentősen csökkenti a nyomást a monetáris tanácson, ehhez jön még többletként, hogy a nagy nemzetközi bankok közvetlenül az MNB kamatdöntése előtt várhatóan újabb lazításokat jelentenek be, hogy gátját tudják vetni a recessziós folyamatoknak.

Mivel az energiaárak csökkenése nyomán az eurozónában is csökkent az infláció, és a következő hónapokban tovább csökkenhet a mutató. A Nordea ennek megfelelően válaszlépést vár az Európai Központi Bank (ECB) márciusi ülésén, az eddigi szóbeli útmutatás is arra utalt, hogy a vezető jegybankárok lépni fognak. A Nordea egy 10 bázispontos kamatvágást vár az ECB havi kamatdöntő ülésén, illetve további mennyiségi lazításra is van lehetőség.

Ennél is komolyabb lépés várható az Egyesült Államok központi bankjától. Az ING legújabb előrejelzése szerint a Federal Reserve az idei első félévben 100 bázisponttal vág kamatot, beleszámítva a legutóbbi, rendkívüli 50 pontos kamatvágást. Mivel a kínai helyzet miatt megtörnek az ellátási láncok, a Fed már most elébe menne a várható növekedéskiesésnek, ami minden valószínűség szerint érezteti hatását a második félévi amerikai makroadatokban. Jerome Powell elnök is arról beszélt, hogy alapvető változások álltak be a gazdasági kilátásokban a járvány okán.

Világszerte további lazításokat várnak az elemzők, kamatvágás várható a kanadai jegybanktól, és a Bank of England is kész ellensúlyozni a gazdasági nehézségeket további intézkedésekkel, amennyiben annak szükségét látja.

Árral szemben

Az MNB előtt, már megint megnyílik mindezzel a lehetőség, hogy eltérjen a nemzetközi politikai fősodortól, egyben fenntartsa a támogató, laza feltételeket.

A monetáris tanácsot az elmúlt években is több hitelességi kritika érte a feltétel nélküli lazítás politikája miatt, amikor akkor is lazított a feltételeken és csökkentette a kamatokat, amikor a nagy nemzetközi jegybankok megálltak. Az MNB még akkor is ragaszkodott a növekedést támogató laza feltételekhez amikor a nagy jegybankok, és a régiós központi bankok is már a szigorításra készültek.

Az MNB tavaly márciusban szigorított, viszont nem kényszerült arra, hogy egy kamatemelési ciklusba vágjon, azóta is a likviditás szabályozásával tudott finomhangolni.

Az idei év elején ütött be a kisebb inflációs sokk, ami miatt megnőtt valószínűsége, hogy márciusban újból kamatot kell emelnie a jegybanknak. Most úgy tűnik, az olyan váratlan fejlemény mint a járvány ettől is megkímélheti a monetáris tanácsot.