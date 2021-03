Ha jobban is megy az online oktatás, az nem a kormány érdeme

Nem a kormány, hanem az iskolák érdeme, hogy idén jobban megy az online oktatás, mint tavasszal - mondja egy szakszervezeti vezető. Az illetékes minisztérium szerint ők fejlesztenek.

A gyakorlati tapasztalatok miatt most könnyebb volt az átállás az online oktatásra, mint egy évvel ezelőtt, de ez leginkább az iskolák érdeme, nem a kormányé. Érdemi digitális fejlesztés az elmúlt egy évben sem történt - mondta Turcsányi Ildikó általános iskolai tanár, a Pedagógusok Szakszervezetének egyik budapesti titkára a Népszavának. Leginkább egy átfogó digitális tananyagfejlesztést hiányol, ami szerinte mindmáig nem valósult meg.

Az iskolák eszközellátottságán is javítani kellene, igaz, az elmúlt időszakban ők kaptak néhány tabletet és számítógépet. Az oktatással kapcsolatban azt mondta: tapasztalatai szerint már a harmadik, negyedik osztályos gyerekekkel is lehet jól dolgozni az online térben, de a kisebbek szülői segítségre szorulnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint viszont számos fejlesztés történt. Tavaly tavasszal mintegy nyolcezer, az őszi-téli időszakban pedig mintegy 18 ezer korszerű, új eszköz beszerzéséhez biztosítottak lehetőséget. Emellett részletes, speciális igényű csoportokra is kiterjedő módszertani útmutatót tettek közzé az Oktatási Hivatal weboldalán, a Nemzeti Köznevelési Portálra interaktív okostankönyveket töltöttek fel, amelyeken naponta 100 ezres pedagógus és tanulói aktivitást regisztráltak.

Megemlítették az iskolai KRÉTA tanulmányi rendszerben elérhető Digitális Kollaborációs Teret (DKT) is, amelyet tavaly ősztől használhatnak a diákok és a tanárok, s elvben lehetővé teszi a digitális órák megtartását, feladatok kiadását és nyomon követését.

A DKT-ról az eddigi tapasztalatok finoman szólva is "vegyesek". A rendszer sokszor akadozik vagy leáll, az elmúlt hetekben erre többször is sor került - legutóbb épp március 8-án, az újabb iskolazárás első napján volt teljesen használhatatlan. Turcsányi Ildikó lapunknak azt mondta, iskolájukban legfeljebb adminisztrációra használják a KRÉTA-t és a DKT-t is, feltéve, ha be tudnak lépni. Digitális oktatásra a Microsoft Teams platformját használják, mert az stabilan és megbízhatóan működik.