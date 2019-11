Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sorsdöntő nap vár Orbán jelöltjére Brüsszelben

Várhelyi Olivér (képünkön jobb szélen), a magyar kormány jelöltje uniós biztosjelöltjéne hétfő délig van ideje arra, hogy a pénteken megkapott írásbeli kérdésekre válaszolva meggyőzze az európai parlamenti képviselőket afelől, hogy alkalmas az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosi posztjának betöltésére.

Szabó Zsuzsanna , 2019. november 18. hétfő, 09:58 Fotó: MTI Fotó / Szecsődi Balázs

Várhelyi Olivért, az Orbán-kormány uniós biztosi jelöltjét a múlt hét csütörtökön hallgatta meg az Európai Parlament külügyi szakbizottsága az Európai Bizottság bővítési és szomszédságpolitikai biztosi posztjára. Az EP-képviselők a magyar jelöltet három órán át faggatták, ám Várhelyi Olivér nem tudta meggyőzni a képviselőket arról, hogy alkalmas lenne a biztosi poszt betöltésére.

Nem is igazán a szakmai felkészültségével volt baja a képviselőknek - hiszen abban nem nagyon lehet fogást találni Várhelyi esetében - hanem főleg az volt vele a probléma - ahogy ez a meghallgatás utáni reakciókból kiderült -, hogy Várhelyi nem határolódott el Orbán Viktor politikájától, amit a képviselők sok esetben ellentétesnek látnak mindazzal, amit az EU képvisel.

Még a meghallgatás napján este Jaume Duch, az EP szóvivője bejelentette az MTI szerint, hogy Várhelyi Olivér írásbeli pótkérdéseket kap, ugyanis az európai parlamenti (EP-) frakciók koordinátorai egyelőre nem tudtak megállapodni a csütörtökön meghallgatott magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásáról. Duch azt is közölte a Twitteren, hogy a külügyi szakbizottság hétfő (november 18.) déli határidőt tűzött ki a kérdések megválaszolására. A szóvivő emellett azt is bejelentette, hogy a francia Thierry Breton és a román Adina Valean megkapta a tárcájukban illetékes testületek jóváhagyását.

Orbán politikáját kell értékelnie

A Politico, brüsszeli hírportál később nyilvánosságra hozta kérdéseket, amelyre a magyar biztosjelöltnek válaszolnia kell. Ezekben lényegében arra kérik Várhelyit, hogy értékelje az Orbán-kormány politikáját.

A kérdések között egyebek mellett a következők szerepelnek:

Úgy érzi-e, hogy kötelezi önt Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde?

Hogy értékelné, ha egy uniós tagállam menedékjogot biztosít egy másik ország jogerősen elítélt miniszterelnökének?

Mit javasolna egy tagjelölt államról szóló jelentésben abban az esetben, ha az adott országban ellehetetlenítik az ellenzéket, teljes ellenőrzés alá vonják a közmédiát, korai nyugdíjba kényszerítik a bírókat és nem lépnek fel a korrupció ellen?

A déli szomszédos partner országokban milyen támogatást adna a civil társadalomnak, illetve elkötelezné-e magát amellett, hogy felfüggessze az olyan kormánynak adott költségvetési támogatásokat, amelyek megsértik az emberi jogokat?

Mit gondol, mekkora mértékűnek kellene lennie az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretének a nyugat-balkáni államok támogatása esetében?

Mit gondol, csökkenteni kellene-e a Törökországnak járó IPA és egyéb pénzügyi támogatásokat?

Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete november 21-én áttekinti az értékeléseket és ajánlásokat, majd hivatalosan is lezárja a meghallgatásokat.

Start: december 1. - ha minden jól megy

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje, bár az MTI szerint vannak, akik szerint ez sem tartható, különösen az után, hogy a megválasztott elnök felkérte a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást. Ez eddig nem történt meg, ezért csütörtökön a brüsszeli testület kötelezettségszegési eljárást indított az Egyesült Királysággal szemben.

A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, akkor erre november 27-én kerül sor.