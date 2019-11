Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bezártak egy hazai gyárat a Huawei-botrány miatt - kínai cég veszi át

A kínai hátterű BYD Smart Device Hungary Kft. veszi át a Flex Magyarország által korábban bérelt és nemrég bezárt pátyi üzemet, ahol az amerikai cég a Huawei számára bérgyártás végezett. A BYD ugyanazokat a mobiltelefonokhoz szükséges eszközöket gyártja majd, mint korábban a Flex - tudta meg lapunk a Huaweitől.

A Flex Magyarország a májusi amerikai szankciókat követően - mivel a cégnek USA-beli tulajdonosi háttere van és a tőzsdén jegyzik - kénytelen volt megszüntetni a Huawei Technologies számára végzett gyártást - írta lapunknak a kínai gyökerű technológiai cég. A Huawei az európai piac zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ideiglenesen a másik két magyarországi gyártási egységhez - Biatorbágyon a DHL-hez, illetve Komáromban a Cloud Networks Texhnologyhoz (Foxconn) irányította át a munkát.

Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök még május 15-én hozott rendeletet az Egyesült Államok telekommunikációs hálózatainak védelméről. Ebben felhatalmazta a kereskedelmi minisztériumot arra, hogy tiltsa meg amerikai telekommunikációs vállalatoknak az üzletkötést olyan külföldi alkatrészgyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az USA számára és termékeiken keresztül kínai adatgyűjtést biztosíthatnak.

A rendelet nem nevesített egyetlen vállalatot sem, de egyértelmű volt, hogy a Huawei a célpont. A döntést követően a nagy amerikai tech-cégek sorra megszakították a partnerséget a kínai gyártóval: első körben a Google tiltotta el az Android operációs rendszer használatától, majd egyebek közt a Microsoft az ARM és a memóriakártya-szabványt felügyelő SD Association függesztette fel a beszállítói szerződését.

A Huawei ugyanakkor határozottan tagadta, hogy az USA számára nemzetbiztonsági kockázatot jelentene és azt is cáfolta, hogy a szankciók után gyártósorain le kellett lassítania a telefongyártást. Mi, több az Androidot kiváltó operációs rendszer nemzetközi indítását 2020-ra ígéri a technológiai óriás vezetése és igyekszik azt kommunikálni, hogy nem fogja őket ellehetetleníteni a kialakult helyzet. A cég legutóbbi beszámolója szerint 2019 első kilenc hónapjában 24,4 százalékkal növelte árbevételét, amelyet hajtóereje az okostelefon-értékesítések 26 százalékos bővülése volt.

Úgy fest azonban, hogy a trumpi szankciók érzékenyen érintették az amerikai beszállítókat: a Bloomberg híre szerint a nagy tech-cégek vezetői és ügyvédei hónapok óta zárt ajtók mögötti tárgyalásokat folytatnak a Trump-adminisztráció tisztviselőivel azért, hogy oldják fel a Huaweihez köthető szankciókat. Szemléltetésképpen: csak a Huawei P30 Pro csucsmodelljében 15 olyan részegység van, ami az Egyesült Államokból érkezik.

Érkeznek a kínaiak - már toborozzák az embereket

A szankció magyarországi áldozata a Flex Pest megyei Pátyon lévő üzeme volt, amely idén nyáron a bezárás előtt még mintegy 360 főt foglalkoztatott. Az üzemben folyó tevékenységről nagyon keveset lehetett tudni: korábbi információk szerint egyebek közt nyomtatott áramköri lapokat ültettek be és csomagoltak, amelyek aztán Huawei telefonokba kerültek. Megkerestük Székely Lászlót, Páty polgármesterét annak kapcsán, hogy mi lett a gyár és az ott dolgozó munkavállalók sorsa, de a politikus nem kívánt az ügyben nyilatkozni. Mivel csoportos létszámleépítésről nem érkezett hír, a dolgozók valószínűleg el tudtak helyezkedni más üzemekben.

A Huaweinél elmondták: a BYD Smart Device Hungary Kft. a Flex által korábban bérelt gyártócsarnokot vette most át Pátyon, s ugyanazokat a távközlési hálózati, IKT berendezéseket, eszközöket gyártja, amelyek korábban is itt készültek. Okostelefonokat és végfelhasználói termékeket viszont nem gyártanak. Ugyanakkor azt sem részletezték, hogy pontosan milyen eszközök készülnek majd az üzemben.

A kínai BYD viszont máris megkezdte a toborzást a pátyi Prologis Parkban induló gyáregységbe: állásportálokon egyebek közt minőségügyi mérnököt, raktárvezetőt és operátorokat keresnek. Utóbbi munkakörben főbb feladatokként elektronikai termékek összeszerelését, bevételezését, tesztelését, illetve csomagolóanyagok előkészítését jelölik meg.

A mintegy húsz éve alapított BYD Company Ltd. fő profilja a kezdetektől fogva mobiltelefon-akkumulátorok készítése volt, majd később megkezdték az autók- és buszok gyártását is. A társaság már több mint 50 ezer elektromos buszt gyártott le, amelyet főképp Kínában és más ázsiai országokban értékesítenek. Első európai elektromosbusz-gyártó üzemét 2017 áprilisában Komáromban avatták fel. A buszgyár története is kapcsolódik a mobiltelefonokhoz: a BYD a komáromi Nokia-gyár beszállítójaként telepedett meg a Komáromi Ipari Parkban, ám miután a finn cég kénytelen volt bezárni 4 ezer fős üzemét, a kínaiak megrendelő híján úgy döntöttek, telefon-akkumulátorok helyett akkus villanyhajtású buszokat fognak itt gyártani az európai piacra.

A világszerte mintegy 220 ezer főt foglalkoztató és 2018-ban 17,15 milliárd eurós (5,57 ezer milliárd forintos) árbevételű BYD mostanra vezető szerephez jutott Európában az elektromosbuszok piacán. Magyarországon az elsők között Salgótarján önkormányzata vásárolt már a társaság járműveiből, de Pécs és Paks busztenderén is elindult a gyártó.

A Huawei-ügy diplomáciai csörtét hozott Amerikával

Nemrég a Direkt 36 készített tényfeltáró cikket a Huawei-ügy magyar vonatkozásairól. Ennek alapján az Orbán-kormány 2019-ben egy nagyhatalmi konfliktus közepén találta magát Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúban új front nyílt, amikor Washington elkezdte a kínai államnak való kémkedéssel, illetve ipari kémkedéssel vádolni a Huaweit.

Az írás szerint az amerikaiak nagyon feszültek a Huawei térnyerése miatt, az EU-nak viszont nincs egységes álláspontja. Így az 5G hálózatokat számos NATO tagországban is a kínai cég eszközeivel építik ki. Magyarország jelentősége a mérete miatt a NATO és az EU döntéshozásában is viszonylag kicsi, a Huaweiről szóló európai vitában mégis fontos szerepet tölt be. A magyar kormány rendszeresen vétóz meg olyan európai döntéseket, amelyek kényelmetlenek lennének a kínai politikai vezetésnek, a Huawei egyik legfontosabb európai központja pedig épp Magyarországon van.

A kérdés állítólag Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Szijjártó Péter februári találkozóján is felmerült: Pompeo problémásnak tartotta, hogy Budapest asszisztál ahhoz, hogy a Huawei itt építse ki európai hídfőállását. Szijjártó azzal érvelt, hogy ugyan valóban itt van a kínai vállalat és tevékeny részt vállal a magyar hálózat kiépítésében, azt ugyanakkor nem a kormány megbízásából teszik. A Huaweijel szerződő fél ugyanis egy brit és egy német cég. Így Szíjjártó szerint itt lenne az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk a képmutatást, amikor Kínáról beszélünk.

Dacára az amerikai feddésnek, a külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten Sanghajban jelentette be, hogy a Huawei közreműködésével épül ki Magyarországon az ötödik generációs (5G) - szupergyors mobilhálózati szolgáltató infrastruktúrahálózatot - a Vodafone-nal és a Deutsche Telekommal együttműködésben.