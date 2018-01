Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durvul a botrány? Berendelték a budapesti vezetőket

A politika legfelső szintjét is elérte a budapesti kamara botránya. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke hétfő délután magához rendelte a budapesti szervezet meghatározó vezetőit.

Pattanásig feszült a helyzet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál (BKIK). A szervezet tavaly decemberi küldöttgyűlését botrányos közjátékok tarkították, azóta pedig többfrontos harc folyik a szervezet vezetéséért. A jelenlegi elnök, Krisán László a jelek szerint nem tud úrrá lenni a helyzeten, ezért ismét az MKIK vezetője, Parragh László ragadta magához a kezdeményezést.

Parragh ultimátumot adott a vetélkedő csoportoknak és hétfő délutánra magához rendelte a "pártütőket", vagyis a budapesti szervezet meghatározó vezetőit. (Kérdésünkre Parragh elismerte a találkozó tényét, de ezt "informális egyeztetésnek" nevezte.)

Az MKIK vezetője nem először lép közbe a budapesti szervezet ügyében. Másfél évvel ezelőtt is kritizálta a BKIK-t akkor irányító Szatmáry család ténykedését, majd a választási előkészületeknél tapasztalható anomáliákat, végül pedig a sikertelen elnökváltást követően saját emberét delegálta a szervezet élére. Nem egyszer hangsúlyozta - a lapunkban megjelent interjúban is - hogy a BKIK-nál uralkodó káosz az egész kamarai rendszerre jelent veszélyt, és az itt tapasztalt visszásságok kiválthatják a "nagypolitika" drasztikus reakcióját is. Ez pedig nem lehet más, mint a BKIK beolvasztása az országos szervezetbe, vagy ha ez sem sikeres, akkor az egész kamarai rendszert "beszántja" a kormány.

Rendcsinálás elnapolva

Krisán László tavaly tavasszal került a budapesti szervezet élére, de a rendcsináló szerepet csak részben tudta megvalósítani. Új embereket ugyan kinevezett a BKIK élére, de a régiektől sem szabadult meg, sőt az általa keményen kritizált "jóléti intézkedések" - értsd kedvezmények, luxusutak, gyanús kamarai megbízások - közül néhányat érintetlenül hagyott. (Belső információnk szerint jól példázza ezt, hogy míg Krisán László kritizálta a korábbi vezetést és a tagozatok által szervezett "vajaskenyér-túrákat", most félszáznál is többen utaznak Indiába egy szerződés aláírására.)

A jelenlegi elnök egészen hétfőig hezitált, hogy bevonja-e az igazságszolgáltatást a korábbi évek visszaéléseinek kivizsgálásába. Ahogy többször beszámoltunk róla, a BKIK-nál indokolatlan luxusutakra, wellness központokban tartott tagozati ülésekre, egyéb luxuskiadásokra és a kamarai vezetőkhöz köthető kifizetésekre derült fény.

Az országos szervezetben is vezető szerepet betöltő Fekete Balázs is támadások kereszttüzében állt. (A BKIK mandátumvizsgáló bizottságának vezetője például nem tudta igazolni, hogy alkalmazásban áll annál a cégnél, amelyik őt a kamara vezetésébe delegálta.) Fekete unikális módon nem vehetett részt a BKIK legutóbbi küldöttgyűlésén, a mandátumvizsgáló bizottság ugyanis éppen az ő mandátumát nem igazolta. Feketét az MKIK az idei év legjelentősebb nemzetközi eseményének, az EuroSkills - szakmák versenye szervezésével is megbízta. A hatmilliárd forintos büdzsével startoló nemzetközi vetélkedő irányító posztjáról ezidáig nem menesztették.

Béke helyett állóháború

A BKIK tavaly decemberi küldöttgyűlése azt mutatta meg, hogy több érdekcsoport küzd a BKIK vezetéséért. Ez abban is megnyilvánult, hogy kétségessé vált a küldöttgyűlés határozatképessége, és ennek következtében az ott hozott döntések is megkérdőjelezhetők. A Nagy Elek nevéhez köthető tagok egy része ezért az ügyészséghez fordult, mondván: a küldöttgyűlés nem volt jogosult döntéseket hozni a napirendi pontok többségében. Ezek közül a leglényegesebb a szervezet 2016-os mérlege volt, amelyet a kötelezően előírt 2017. május végi határidő helyett csak az ominózus küldöttgyűlésen sikerült elfogadtatni.

A támadások és belharcok miatt Krisán László is az ügyészséghez fordult. Hétfői közleményében a helyzet tisztázására kéri a szervezetet. Úgy tűnik, a küzdelem folytatódik.

