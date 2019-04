Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, ki viheti tovább Norbiék Update-birodalmát

Lányos anyaként mindig azt hittem, hogy majd Lara lesz az, aki a nyomdokaimba lép. Az élet viszont úgy hozta, hogy Norbika vált érdeklődővé a munkám iránt - nyilatkozta Rubint Réka életmódtanácsadó a Blikknek.

Domokos Erika , 2019. április 1. hétfő, 06:20 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Még kérdéses, hogy a Schobert Norbi és Rubint Réka által felépített Update-birodalmat melyik gyermekük viszi tovább. Réka évtizedek óta áll a színpadon, hogy megmozgassa az embereket, akik joggal gondolnák, hogy lánya, Lara veszi majd át idővel a fitneszlady helyét, de egyelőre úgy néz ki, másképp alakulnak a dolgok. A középső gyermek, Norbika az, akit leginkább érdekel a fitnesz világa - írta a Blikk.



Az ifjabbik Norbit a családi biznisz üzleti része is foglalkoztatja, a konyha világa is érdekli, és egy ideje az edzésekben is örömét leli.

A gyerekeimet mindig abban támogatom, hogy valósítsák meg önmagukat. Hivatását tekintve egyelőre úgy néz ki, Lara teljesen más utat választ, mint én, ő ugyanis nem szeret szerepelni, amit mi Norbival tiszteletben tartunk. Ő is ott van velem az aerobikórákon az első sorban, mert imád mozogni, de amíg Norbika legutóbb például a színpadra is feljött mellém, addig Lara megkéri a fotósunkat, hogy ne készítsen róla képet - mesélte Rubint Réka.

Óriási örömmel tölt el, hogy Norbikát ennyire érdekli az, amit csinálok, és most már részt is vesz benne - tette hozzá a büszke anya.