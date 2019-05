Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, milyen cégek kapják a legtöbb hitelt

Megugrott az első negyedévben a cégek hitelállománya. Erőművek, gépgyártók és ingatlanos vállalatok kapnak sok pénzt a bankoktól.

Nagyon erősen indult az első negyedév a vállalati hitelpiacon. A cégek hitelállománya kilencéves rekordra ért az első negyedév végére, elérte a 7624,7 milliárd forintot. Az elmúlt egy évben csaknem 15 százalékkal nőtt a hitelállomány, de volt olyan ágazat, amelyben 80 százalékosnál is nagyobb bővülést mértek - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikáiból. Ráadásul a Növekedési Hitelprogram új fázisa, az NHP Fix még el sem indult igazán.

Nincs olyan ágazat a statisztika szerint, amelyikben ne nőtt volna a hitelállomány. Az erőművek például nagyon sok hitelt vehettek fel, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás szektor ugyanis kiemelkedik 83 százalékos hitelbővülésével. Ebben az ágazatban az elmúlt 12 hónapban 224 milliárd forintra nőtt a felhalmozott hitelek mennyisége, ez hatéves csúcsot jelent. Valószínűleg fejlesztésekre költi a pénzt az ágazat, mivel a felvett hitel döntő része éven túli forinthitel volt.

Erőművek hitelből

A Paks 2-re szánt orosz hitel ebben nincs benne, de a Mátrai Erőmű nemrég átadott fotovoltaikus létesítményét például háromnegyed részben bankhitelből finanszírozták. A MET csoport tagja, a MET Dunai Solar Park Kft. tavaly októberben adta át az ország legnagyobb naperőművét Százhalombattán, amely mintegy 40 hektáron terül el és 9000 háztartást lát el energiával. A mintegy 8 milliárd forintos összértékű beruházáshoz a MET 5 milliárd forintos projekthitelt vett fel a UniCredit Banktól, 2018 májusában. Kapuvár mellett 10 milliárd forint értékű naperőmű épül, ezt is részben bankhitelből finanszírozzák.

Vállalati szektorok hitelállománya (2019. I. n.é.) Ágazat Hitelállomány (Mrd Ft) Mezőgazdaság 354,1 Bányászat, bányászati szolgáltatás 8,3 Feldolgozóipar 1 842,3 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 224,2 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés 41,7 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 373,9 Ingatlanügyek 1 424,6 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 503,3 Egyéb tevékenységek 227,5 Építőipar 434,1 Kereskedelem, gépjárműjavítás 1 337,9 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 199,6 Információ, kommunikáció 110,6 Szállítás, raktározás 542,5 Összesen 7 624,7

Forrás: MNB

A gépipar is beállt a bankoknál a sorba a hitelért. Ebben az ágazatban 57 százalékkal ugrott meg az állomány a történelmi rekordnak számító 568,4 milliárd forintra. Csupán az idei első negyedévben 50 milliárd forintnyi új hitel került ebbe az ágazatba. A gépipar jellemzően exportra dolgozik, ennek is köszönhető, hogy a hitelállomány döntő része hosszú távú devizahitel. A szakértők szerint ennek a szektornak a cégei lehetnek majd az MNB Növekedési Kötvényprogramjának (nkp) egyik fő célcsoportja.

Ingatlanra is kell hitel

A pénzügyi szektor tavaly sok hitelt vett fel, az idei első negyedévben viszont már valamelyest csökkent a hitelállománya, éves összevetésben viszont még így is csaknem 35 százalékos a bővülés. Belelendült viszont a hitelfelvételbe az ingatlanos szektor. Az első negyedévben 35 milliárd forintnyi kölcsön ment ki az ágazatba, amelynek állománya március végén már megközelítette az 1425 milliárd forintot, vagyis 10 százalékkal nőtt egy év alatt. A válság után 2200 milliárd forint fölött is volt az ingatlanos cégek hitelállománya, ezek között azonban rengeteg olyan projekthitel is volt, amely bedőlt. A bankok 2016 végére tisztították meg a portfólióikat, akkorra az állomány a csúcsszinthez képest megfeleződött. Az utóbbi két évben viszont ismét jól mennek az építési projektek, sorra húzzák fel az irodaházakat, lakóparkokat, ennek köszönhetően nő gyorsan a hitelek volumene.

A jövő is biztató

A jövőben további növekedés várható, szerdai hír, hogy a Wingholding érdekeltségi körébe tartozó egyik alap a Metropolitan Garden fejlesztéséhez 2,92 milliárd forintnyi projektfinanszírozási szerződést írt alá az OTP-vel. Az ingatlanos cégek hitelfelvételével párhuzamosan nő az építőipar kölcsöneinek volumene is, az első negyedévben csaknem 18 milliárd forinttal 434,1 milliárdra hízott az állományuk.

A kereskedelem és a gépjárműjavítás ágazatban is nőtt a hitelállomány az első negyedévben. Éves szinten csaknem 14 százalékkal emelkedett a szektorban a hitelek mennyisége, az idei első negyedévben csaknem 40 milliárd forinttal lett nagyobb a cégek banki adóssága.