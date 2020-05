Látványos változás jön a bankoknál - Ez vár a visszatérő dolgozókra

A Takarékbank már a jövő héttől visszarendelt mindenkit, sok bank és biztosító azonban legalább június végéig fenntartja a távmunkát, az ugyanis bevált. Plexifalak, három hetes váltott turnusok, egész napos maszkviselés az irodában - ez várhat a visszatérő dolgozókra.

Bár a kormány még nem döntött Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás feloldásáról, vannak munkáltatók, amelyek máris elkezdték visszarendelni az eddig távmunkában dolgozó irodistákat. Az elsők között lépett például a Takarékbank, amely már május közepétől megszünteti a home office-t. A lépés nem meglepő, miután Vida József elnök-vezérigazgató kifejtette: nem szereti a home office-t.

A Takarékbanknál a többi bankkal ellentétben rendkívül alacsony, mindössze 15 százalékos volt a távmunkában dolgozók aránya. Azokban a munkakörökben lehetett így dolgozni, amelyek teljesítménye egyértelműen mérhető, illetve viszonylag kevés információra van szükség a munkavégzéshez társterületektől, kollégáktól, és önállóan ellátható a munka. A biztonságra persze vigyáznak. A beléptetésnél testhőmérsékletet mérnek, és akinek láza van, nem mehet be az épületbe. Az irodákban kézfertőtlenítőket helyeztek el, maszkot kell viselni, igény szerint a bank kesztyűt is biztosít. A tárgyalókat, közös helységeket sűrűbben takarítják, a személyes megbeszélések létszámát, és gyakoriságát korlátozzák.

Maszkban az irodában

A bankok és biztosítók többségénél 90 százalék fölött van a jelenleg home office-ból dolgozók aránya, van, ahol 98 százalékos. A cégek kivétel nélkül úgy nyilatkoztak: a távmunka a várakozásoknál is sikeresebben ment, sokan hatékonyabban végzik otthonról, mint az irodából. A visszatérés ezért nem sürgős, a legtöbb cég a kormány és az operatív törzs intézkedéseit, bejelentéseit figyeli, és ennek megfelelően dönt arról, mikortól térhetnek vissza a dolgozók az irodába.

A visszatérés után azonban nem lesz minden olyan, mint előtte. Nem a Takarékbank az egyetlen cég, amelyik közölte: maszkot kell majd viselni egész nap az irodában, a CIG Pannónia is kötelezővé teszi majd az arc eltakarását. A biztosító munkatársainak jelenleg a 90 százaléka dolgozik otthonról, ők fokozatosan térhetnek majd vissza, nem tartózkodhatnak egyszerre az irodában, és a személyes megbeszélések helyett az online megoldásokat kell választaniuk akkor is, ha már ott ülnek a székházban.

Az UniCreditnél is előírás a maszk. A főépületekben kötelező maszkot, vagy az orr-és szájnyílást eltakaró textilt (sálat, kendőt) viselni a közös terekben (folyosó, teakonyha stb.) való tartózkodás során, illetve ha az irodaterekben egymáshoz két méternél közelebb tartózkodnak az alkalmazottak. A maszkot és a védőfelszerelést a bank biztosítja, minden egyes belépéskor ellátja a dolgozókat egyszer használatos maszkkal és gumikesztyűvel. Az UniCreditnél a fiókokba a dolgozók fele, a székházakba a tizede jár be jelenleg, fokozatosan térhetnek majd vissza a többiek a következő 12 hét során, de nem cél a 100 százalékos visszatérés.

Az Union Biztosítónál jelenleg a munkavállalók 95 százaléka dogozik otthonról. Júniustól tervezik a fokozatos visszatérést, de egyszerre legfeljebb a dolgozók 40 százaléka lehet bent az irodában, akik maszkot és kesztyűt kapnak majd. Az irodaházat időközben átrendezték, megritkították a munkaállomásokat, hogy nagyobb legyen a térköz az íróasztalok között.

Átrendezett irodák

Az egész napos kötelező maszkviselés viszont annyira kényelmetlen lehet, ami a hatékonyság rovására mehet, így a cégek egy része inkább más biztonsági megoldásokon gondolkozik. A CIB Banknál a dolgozók 90 százaléka dolgozik most otthonról. A hitelintézetnél figyelik a kormányzati intézkedéseket, és azokkal összhangban lépnek, de már folyik a visszatérés előkészítése. A dolgozók csak korlátozott számban mehetnek majd vissza az irodákba, amelyekben plexifalakat szereknek fel.

Az OTP-nél is az a terv, hogy átrendezik az irodákat. A hitelintézet több országban is jelen van, az alkalmazottak jelentős része otthonról dolgozik. "Egy dolgot mindenképp le kell szögeznünk, az irodaházakra a jövőben is szükség lesz, de belső kialakításukra, a közösségi helyek berendezésére mindenképp hatással lesznek a most szerzett tapasztalatok" - mondták lapunknak. A veszélyhelyzet elrendelése az új, Madarász Viktor utcai irodaház építését is befolyásolta kisebb mértékben, néhány plusz biztonsági óvintézkedést léptettek életbe a már majdnem szerkezetkész állapotban lévő épületnél.

A Signal Biztosítónál 98 százalékos a home office-ban lévők aránya. Mivel nincsenek bent a dolgozók, úgy döntöttek, itt az alkalom az irodaház felújítására. Az irodákba kézfertőtlenítő és légfertőtlenítő készülék is kerül, és a Signalnál is előírás, hogy egyszerre csak a dolgozók egy része térhet vissza az irodába.

Az Allianznál 98 százalékos az otthonról dolgozók aránya. A visszatérést június előtt semmiképp sem tervezik. A visszatérő dolgozókat több parkolóhellyel, maszkokkal, fertőtlenítőkkel, biztonságosabbá tett légkondicionálóval fogadja majd az irodaház. A személyes megbeszéléseket és a mozgást pedig korlátozni fogják az épületen belül. Első körben csak azoknak kell majd visszatérni, akik önként jelentkeznek, a többiek maradhatnak otthon.

Turnusok lesznek

Az Erste Bank nemrég szüntette meg a fix munkaállomások rendszerét. A járvány miatt azonban újra visszatérnek a régi rendhez, mindenkinek saját asztala lesz. Maszkot nem kell folyamatosan viselni, de a közös terekben, liftekben, folyosókon, a liftek és az étterem előtti sorban állás során kötelező lesz a viselése. A visszatérés turnusokban történik majd júniustól. Minden szervezeti egységet - további döntésig - a vezetők 3-3 csoportra osztanak fel. Adott héten mindig csak az egyik csoport dolgozik az irodában, a másik kettő otthonról, majd cserélnek. A különböző csoportok tagjai nem találkoznak egymással. Az irodai munkavégzés nem lesz kötelező, aki akar, maradhat home office-ban továbbra is.

Az Erstéhez hasonlóan a legtöbb cég nem tervezi a teljes visszatérést, amíg el nem múlik a járványveszély. A Groupamánál limitált létszámmal, rotációban, meghatározott napokon, szigorú egészség-megőrzési protokoll mellett fogják megengedni a kollegáknak az irodaházban való munkavégzést. A home office megmarad, ugyanis bevált, még a kárrendezés is működik távmunkában, pedig attól tartottak, hogy nem fog menni.

Sok hitelintézet és biztosító vár arra, hogy mit tanácsol az operatív törzs, illetve a kormány a visszatéréssel kapcsolatban. Müller Cecília országos tisztifőorvos legutóbb azt javasolta, aki teheti dolgozzék továbbra is otthonról. Az MKB, a Gránit Bank és a Raiffeisen is az aktuális előírások alapján fog dönteni. Utóbbi hitelintézet munkatársai már a bank vadonatúj, az Árpád híd pesti hídfőjénél épülő irodaházába térhetnek majd vissza várhatóan júniustól. A Budapest Bank is azt nyilatkozta, figyelik a fejleményeket, és az alapján döntenek.

Lázmérés, Covid-tesztek

Több pénzügyi intézménynél tervezik azt is, hogy hőmérőzni fogják a munkatársakat, mielőtt belépnek az irodákba. Az Aegonnál is ez a terv, hogy hőkapukat szerelnek fel a bejáratoknál. A nyár előtt nem térnek vissza az irodába, és főleg azokat várják csak vissza, akiknél ettől hatékonyabb munkavégzést várnak. A biztosítónál jelenleg folyamatban van az irodák előkészítése a biztonságos munkavégzésre. A szellőzőrendszerbe új UV csíramentesítő egység kerül, fertőtlenítőket helyeznek ki, a közös használatú helyiségek használatát pedig korlátozni fogják. Az Allianz pedig Covid-tesztet is vásárol a dolgozóinak, ha lesz rá igény, hogy szűrje őket.

A Generalihoz is az mehet vissza júniustól, akinél hatékonyabb a benti munkavégzés. "Továbbra is arra biztatjuk munkatársainkat, hogy ha csak tehetik, dolgozzanak otthonról, ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyre nagyobb a pszichés szükséglet, hogy ismét közösségben lehessünk, ne csak virtuálisan találkozzunk. Ezért következő lépésként, ha a körülmények is engedik, már nagyobb számban térnénk vissza épületeinkbe, de még mindig fokozott elővigyázatossággal" - mondja a biztosító.

A vezetők kevésbé szeretik

Szinte általános vélekedés a pénzügyi szektorban, hogy a home office várakozáson felül jól teljesít. Néhány cég megjegyezte ugyan, hogy a kisgyerekeseknél gondot okozhat, hogy nincs iskola és óvoda, emiatt a gyerekekre is felügyelni kell, illetve segíteni az iskolai feladatokban, de ha kinyitnak az oktatási intézmények, akkor szinte minden alkalmazott hatékonyan tud majd otthonról is dolgozni.

Több cég is felmérte, melyik munkakörben mennyire hatékony az otthoni munka, vagy most végez éppen felméréseket ezzel kapcsolatban. A Ersténél az otthon dolgozó válaszadók több mint egyharmada tízes skálán tíz pontot adott arra, mennyire komfortos a számára a távmunka, míg további mintegy 50 százalékuk adott legalább hét pontot erre a kérdésre. A válaszok alapján a vezetői területeken valamivel nehezebb kezelni az otthoni munkát: a vezetőknek "csak" a negyedük volt maradéktalanul elégedett, és a körükben magasabb volt az önmagukat kényelmetlenebbül érzők aránya is. Számukra a többieknél nagyobb gondot okozott, hogy nehéz összeegyeztetni az otthoni feladatokat a munkaköri elvárásokkal.

A Generalinál kihívást jelent a személyes jelenlét nélkül való motiválás vagy az újonnan belépők oktatása. Az Unionnál a munkavállalók 91 százaléka nyilatkozta azt, hogy a feladatait azonos hatékonysággal, vagy egyes munkakörökben még hatékonyabban el tudja látni. Azokban a munkakörökben, melyekben olyan rendszereket használnak, ahol a napi vagy heti elvégzett tevékenység jól mérhető, azt látják, hogy hatékonyabbá vált a munkavégzés. Ami problémát okozott, az a papírhasználat volt, többször meg kellett szakítani az otthoni munkavégzést azért, mert dokumentumokat kell még nyomatni és azokat aláírni, ezért további fejlesztéseket tervez a cég az e-kommunikáció és az elektronikus aláírás, digitalizálás irányába.