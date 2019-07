Meghökkentő adatok derültek ki Schobert Norbiék cégéről

Az utóbbi két évben mintegy 150 millió forinttal csökkent a Norbi Update termékeket forgalmazó vállalat árbevétele, és három év után tavaly ismét veszteséget termelt. A Rubint Réka vezette Alakreform Kft. viszont nyereségesen zárta 2018-at, és 40 milliós osztalékot fizetett tulajdonosainak.

Domokos Erika , 2019. július 2. kedd, 11:40 Fotó: MTI Fotó / Kovács Attila

Május vége óta ismét Norbi Update Lowcarb Zrt. néven működik Schobert Norbert életmód-tanácsadó és üzletember, valamint a felesége, Rubint Réka érdekeltségébe tartozó vállalkozás, miután a megelőző egy évben Update Lowcarb Zrt. volt a társaság hivatalos neve - derül ki a Céginfo.hu adataiból. Akkor a fitneszguru a márka és a termékek csomagolásának megújításával indokolta a változást, valamint azzal, hogy immár a háttérbe kíván húzódni. Úgy gondolta, hogy az Update az ő neve nélkül is megél. Idén május végén mégis visszakerült a Norbi név a cégnévbe.

A tulajdonosi ösztönzés - az éves cégbeszámolók alapján úgy tűnik - rá is fér a vállalatra, ugyanis a forgalma és a vagyona is csökkent 2017-ben és 2018-ban a megelőző évekhez képest. A nettó árbevétel 2016-ban még meghaladta az egymilliárd forintot, majd 2017-ben 914 millióra, 2018-ban pedig 875 millió forintra esett. A nyereség eltűnt, 2018-at már mintegy 60 milliós veszteséggel zárták - derül ki az igazságügyi tárca elektronikus beszámoló portálján közzétett dokumentumokból.

A 2013 májusában alapított - jelenleg leányfalui székhellyel és budapesti telephellyel működő - Norbi Update Lowcarb Zrt. főtevékenysége az immateriális javak kölcsönzése (azaz az Update márka termékeinek gyártói és a boltok franchise üzemeltetői díjat fizetnek a cégnek), de bejegyzett tevékenysége többek közt az élelmiszer, a pékáru és édesség kiskereskedelme, a sport- és szabadidős képzés, a sporttevékenység és az előadó-művészet.

A cég saját tőkéje az előző évi 515 millió forintról 2018-ban 296 millió forintra csökkent. A befektett eszközök értéke 287 millióról 224 millióra, a forgóeszközöké pedig 373 millióról 216 millióra (míg 2017-ben értékpapírokban 158 milliót tartottak, 2018-ban már csak négymilliót.)

Norbi Update Lowcarb Zrt.-adatok (millió Ft) Megnevezés

2016 2017 2018 Saját tőke 502,5 515,0 296,7 Kötelezettségek 83,1 152,1 148,3 Ért. nettó árbevétele 1022,2 914,3 875,4 Egyéb bevételek 2,8 10,4 5,6 Anyagjellegű ráfordítások 716,5 690,5 693,6 Személyi ráfordítások 140,1 138,3 143,0 Egyéb ráfordítások 32,8 36,1 31,5 Üzemi eredmény 104,9 12,4 -56,9 Adózás előtti eredmény 108,0 13,4 -59,1 Adózott eredmény 102,2 12,5 -59,6

Forrás: E-beszámoló

A zrt. tavaly átlagosan 21 főt foglalkoztatott, összesen bérre 107 millió, járulékokra 28 millió, személyi jellegű egyéb kifizetésre 8 millió forintot költött. (A vállalat öttagú igazgatósággal működik, az egyik tag Ómolnár Miklós, aki a kormányzati bulvárlap, a számos helyreigazítási perben érintett Ripost főszerkesztője is. Schobert Ómolnárt 2014-ben a Strory éléről történt leváltása után hívta a céghez "kommunikációs igazgatónak".) Az Update kötelezettségállománya 148 millió forintot tett ki az év végén, ebből hosszú lejáratú kötelezettség 49,6 millió forint, amely beruházási, fejlesztési hitel volt.

A cégadatok szerint ugyanakkor az Update jól átvészelte a tőzsdei kudarcot, azaz az Update-részvények kereskedelmének felfüggesztésével és bírságokkal is tarkított, 2014 novemberétől 2016 októberéig tartó, a részvények kivezetéssel végződő csaknem két évet a budapesti értéktőzsdén.

A társaság beszámolójának kiegészítő mellékletéből kiderül, hogy 2016-ban 353 972 darab részvényt vásároltak vissza 440 Ft/db vételáron. 2017-ben további 14 312 darab részvényt, 208,5 Ft/db átlagos vételáron. A részvények névértéke 10Ft/db. Arányuk a jegyzett tőkéhez viszonyítva 6,2 százalék. Az alaptőke csökkentéseket a cégbíróság 2018-ban jegyzete be. 2018-ban 21 290 darab saját részvény visszavásárlására került sor, 196,1 Ft/db átlagos vételáron.

Schobert Norbert a tőzsdei kudarcért később nyilatkozataiban az Update-részvényeket kibocsátó Buda-Cash, valamint a Quaestor brókerházak bedőlése miatti negatív befektetői hangulatot, valamint a sajtó támadásait (különösen egy, a háza árverezéséről szóló álhírt közzétevő portált) okolta.

A brókerházas csődök után a nemzetközi terjeszkedéshez megnyert reklámarc, Andre Agassi is visszalépett a további együttműködéstől. Ekkor döntöttek a részvények féláron történő visszavásárlásáról és a tőzsdei kivonulásról. (A részvényenkénti kibocsátási ár 990 forint volt, az MNB-s felfüggesztéskor 252 forintos árfolyamon kereskedtek vele, míg a részvényeket a társaság 440 forinton vásárolta vissza.)

Már rég Amerikában terjeszkedne

"Visszavásároltam az összes részvényt. Nem károsítottam meg azokat, akik hittek bennem. Azt is megtehettem volna, hogy nem veszek meg egyetlen részvényt sem, azt is mondhattam volna, hogy csődbe megy a cég. Ezt azonban soha nem akartam megtenni" - nyilatkozta idén május végén a 24.hu-nak Schobert Norbert a tőzsdei kudarcról. Az üzletember szerint "sok száz milliót" vesztett az ügyleten, de szerinte az igazi bukás az volt, hogy egy bizonyos jövő lehetőségét bukta el, hiszen ha nem megy csődbe a Buda-Cash, és nem dőlnek be a részvények, már rég Amerikában terjeszkedne. "Ha bejött volna kétmilliárd, akkor elkezdhettem volna például boltokat nyitni külföldön, totál siker. De nem jött be ennyi, hanem csak a fele."

Schobert azt is elmondta a lapnak, hogy már nem vágyik többre, mint ami van. Jelen vannak Magyarországon kívül Szlovákiában, és most nyitnak Romániában "egy kiemelt hiper boltjaiban". Az üzletember szívműtétje után visszavett a munkatempóból, de nem vonult vissza mert szereti csinálni. (A fitneszguru korábbi cégeiről, amelyek közül több felszámolással szűnt meg, itt olvashat.)

Én ebbe az irodába heti háromszor jövök 3 órát. Több nem kell. Tök jó a menedzsmentem, jó a csapatom. Nem halok bele a munkába, viszont szeretem csinálni. Nem kell már nyomulnom és mindig mindenhol ott lennem.

Van egy zárt Facebook-csoportja, ahol őt kérdezhetik a fogyni és életmódot váltani akaró érdeklődök. Azért kezdte, mert utálta a trollokat. (A Norbi Update-nak mintegy 1,3 milliós követőtábora van a Facebookon.)

Stabilan működik az Alakreform

A Rubint Réka vezette Alakreform Kft. viszont eredményesen működött 2018-ban, 120 millió forintos nettó árbevétel mellett 41,5 millió forint nyereséget termelt, amiből 40 millió forint osztalék kifizetését hagyta jóvá idén júniusra a tulajdonos Schobert házaspár. (Az előző években is kivették a nyereséget a cégből, 2017-ben 34,2 millió, 2016-ban 35 millió forintot.) Társasági adót 4,1 millió forintot fizettek a NAV-nak.

Alakreform Kft.-adatok (millió Ft) Megnevezés

2016 2017 2018 Saját tőke 38,1 37,2 44,5 Kötelezettségek 13,7 17,7 2,9 Ért. nettó árbevétele 115,3 109,2 120,0 Egyéb bevételek 0 10,0 0 Anyagjellegű ráfordítások 59,7 42,2 68,3 Személyi ráfordítások 15,7 6,9 3,3 Egyéb ráfordítások 2,6 32,8 2,6 Üzemi eredmény 36,4 37,1 45,7 Adózás előtti eredmény 36,4 37,1 45,7 Adózott eredmény 32,7 34,2 41,5

Forrás: E-beszámoló

A céget RR Beauty néven 2009-ben jegyezték be, 2016 decemberétől vette fel - a jelenleg mintegy 900 ezres facebookos követőtáborral rendelkező - Rubint Réka alakreform programjára utalva az Alakreform nevet. A cég fő tevékenysége a kenyér, pékáru és édesség kiskereskedelme, de a testedzési szolgáltatás, sporttevékenység, divattervezés, kommunikáció és egyéb tanácsadás is bejegyzett tevékenysége.

A cégbeszámoló kiegészítő mellékletéből kiderül, hogy a 120 millió forintos forgalomból csak 924 ezer forint bevétel származott az élelmiszerek eladásából, 61 millió egyéb tevékenységből, 26,6 millió szolgáltatás nyújtásából, 15,8 reklám és promóciós tevékenységből, 15,7 millió pedig forgalmi jutalékbevételből. A cégnek nincs jelentős értékű tárgyi vagyona, az év végén 28,5 millió forint készpénzt tartottak nyilván a mérlegben.

Tavaly átlagosan egy főt foglalkoztattak a vállalkozásban (a megelőző évben kettőt), a bérre és járulékokra 3,3 millió forintot fordítottak.