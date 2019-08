Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás a Metro üzletláncnál

Nagy újítást vezetett be a Metro áruház: a hétvégékre főleg családokat megcélozva bárki előtt megnyitotta az eddig csak vállalkozások előtt nyitva álló áruházát. Vajon ezzel leváltja a Metro a Tesco hipermarketjeit? - teszi fel a kérdést a Blokkk.com.

A Metro áruházlánc áruházai a vállalkozások, különféle intézmények kiszolgálására építette üzletpolitikáját, ezzel is indult Magyarországon, negyedszázaddal ezelőtt. A cash&carry lényege, hogy a boltosok, vendéglátósok önkiszolgáló áruházakban megveszik, kifizetik és el is viszik a megvásárolt portékát, a hagyományos nagykereskedelmi renddel szemben, ahol megrendelik, majd valamikor kiszállítják az árut.

A nagyláncok nem a Metrotól vásárolnak, így az áruházlánc is keresi a piaci réseket: 13 üzlete mellett már honlapján is fogad rendeléseket és ki is szállít vállalkozó vásárlóinak - írja a Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

Nagy újítás

A Metróban eddig kátya kellett a vásárláshoz. Nemrég azonban újított az áruházlánc, melynek lényege, hogy napijegy igénylésével pénteken, szombaton és vasárnap bárki vásárolhat a Metro áruházakban. A legfrissebb reklám szerint viszont szeptember 24-ig minden nap - azaz hétfőtől vasárnapig - lehet menni vásárolni a Metro áruházakba.

A Metro családi vásárlás hátránya azonban, hogy adminisztrációhoz kötött, személyes adatok megadása a napijegy ára - írja a Blokkk.com.

Leáldozott a hipermarketeknek vagy nyílt egy piaci rés?

A hipermarketek között azonban nagy versen van, a Blokkk.com szerint nem véletlen, hogy a Tesco lefaragja saját ügyködésének területét és bérbeadja javát más kereskedőknek. A Tescónak 112 hipermarket besorolású nagy alapterületű áruháza van, amelyek a szakblog szerint most diszkont ruhát öltenek. A Metronak 13 C&C áruháza, az Auchannak 19 hipermarketje van.

A szakblog ennek kapcsán elképzelhetőnek tartja, hogy a Metrónak ezzel a lépésével nyílt egy piaci rész és az eddigi cash&carry áruházlánc átveszi a Tesco hipermarketjeinek szerepét.