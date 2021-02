Nem kér a kínai vakcinából? Áthidaló megoldás érkezhet

A Nemzetközi Oltóközpont nevű magánegészségügyi szolgáltató úgy látja, hogy pozitív forgatókönyv esetén akár március végén már el tudják kezdeni a regisztrált pácienseik oltását. Az előzetes hírek szerint átlagosan fejenként 30 ezer forint körüli összegért.

Korábban a Nemzetközi Oltóközpont nevű cég november óta hirdeti, hogy náluk ötezer forint ellenében le lehet foglalni a koronavírus elleni védőoltást. Azokat, akik jelentkeztek a fizetős vakcinára tájékoztatta a cég, hogy jó úton haladnak a tárgyalásaik.

A pácienseknek küldött körlevelükben azt írják: "több hetes előkészítés után munkatársaink elkezdték helyszíni tárgyalásaikat egy, az EU által engedélyezett Covid-19 vakcina gyártójával. A magán-egészségügyi beszerzésen túl alapvető célunk az is, hogy minél több vakcinához juttassuk a magyar államot is. További, harmadik klinikai fázisban levő vakcinák gyártóival is kapcsolatban vagyunk, mert azt szeretnénk, ha pácienseink hamarosan több vakcina közül választhatnának rendelőnkben" - idézi a bejelentést a növekedés.hu.

A társaság úgy látja, hogy az optimális forgatókönyv szerint a mostani tárgyalások eredményeképpen akár már március végén el tudják kezdeni a pácienseik oltását. Bár azt is kiemelik, hogy a lebonyolítással kapcsolatos oltási tervükre a hatóságok még nem bólintottak rá.

Egyelőre nem tudnak konkrét oltási időpontokat sem adni. A korábban kiadott garanciához mindenesetre tartják magukat: vagyis az említett ötezer forintos előfoglalást bármiféle kérdés és kezelési költség nélkül visszautalják azoknak, akik náluk foglaltak oltást, de végül valami miatt mégsem akarnak élni a lehetőséggel.

A Telex januárban megkérdezte a céget az árazás kapcsán. Eszerint egy olyan oltóanyag esetében, amelyet kétszer kell beadni, az oltás teljes költsége az előfoglalási díjon felül az adag oltóanyag ára, plusz a beadás díja kétszer, egyéb költséget nem számolnak fel. Azaz a becsült oltóanyagárral számolva nagyjából 28 ezer forintba kerülhetne egy előfoglalási jogért fizető páciens beoltása, ha tudna szerezni a Nemzetközi Oltóközpont a Pfizer-BioNTech-vakcinából

Lezárult a vizsgálat

A Nemzetközi Oltóközpont nevű vállalattal szemben korábban fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult, mivel a vállalat neve megtévesztő volt. Nem volt egyértelmű, hogy a Nemzetközi Oltóközpont megnevezés valójában egy céget takar. Ez az eljárás lezárult.

Ahogy azt a kormányzati fogyasztóvédelmi portál írja: miután a hatóság kötelezte őket rá, a honlapján a társaság egyértelművé tette, hogy magáncégként működik. A fogyasztóvédelem mindenesetre fokozott figyelemmel kíséri a cég működését, a továbbiakban is célzottan vizsgálja, hogy képes lesz-e eleget tenni a vállalásainak - írja a növekedés.hu.