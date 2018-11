Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vége a jó világnak - a BKK kiterjeszti a beléptető kapukat

Engedélyt kapott a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) beléptető kapuk telepítésére a 4-es metró több állomásán. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésének hivatalosan még nincs céldátuma.

Újra életjelet mutat a budapesti elektronikus jegyrendszer, ugyanis a kormány honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó vasúti közlekedési hatóság november 8-án kiadta a beléptető kapuk létesítési engedélyét a 4-es metró Kálvin téri és II. János Pál pápa téri állomására a BKK meghatalmazása alapján eljáró pro Montel Zrt-nek. Az elérhető dokumentumok szerint már az Újbuda-központ állomás esetében szeptember óta tart az engedélyezési eljárás, az ügyintézés pedig 4 hónapig tarthat.

Legutóbb szeptemberben arról tájékoztatta lapunkat a BKK, hogy céldátuma sincs a budapesti elektronikus jegyrendszer bevezetésének, jelenleg a rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúra telepítése, szoftverfejlesztések, oktatások, illetve tesztelési feladatok elvégzése zajlik. A tervezett 11 ezer jegyérvényesítő készülékből csak néhányat szereltek fel 29 buszra és trolibuszra (például a 76-os trolin), valamint a Deák téri metróállomáson és a közvágóhídi (H6-os HÉV) állomáson is lehet már találkozni az érvényesítő készülékekkel és a beléptetőkapukkal.

A megbízható partner

A BKK meghatalmazása alapján a beléptető kapuk engedélyeit beszerző pro Montel Zrt. régi partnere a közlekedési társaságnak. Az Innotéka Mélyépítés című szaklap áprilisi cikke szerint a cég az elmúlt időszakban kivétel nélkül minden budapesti metróvonalon részt vett a rekonstrukciós munkálatokban. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. alvállalkozójaként dolgoznak a 3-as metró északi szakaszának felújításában, de a felszín felett is aktívak, hiszen részt vesznek a Szeged és Hódmezővásárhely között milliárdokból épülő tram-train projektben. A szaklap cikke szerint Skopjében, Macedónia fővárosában pedig egy NATO-bázis belső hálózatának kiépítésében vállaltak szerepet.

A méregdrága 4-es metró vonalon a Siemens alvállalkozója volt a pro Montel, elsősorban a távközlési feladatokat kellett elvégezniük. A kormány még tavaly hozta nyilvánosságra az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentését a 4-es metróról, amelyben egyebek közt a Siemens is meggyanúsították. A multinacionális vállalat 31,7 milliárd forintért építette ki az áramellátó és vonatvezérlő rendszereket. Az OLAF szerint a cégnek bennfentes információi lehettek, így jogosulatlan versenyelőnyhöz jutott, ami miatt az uniós támogatás egészét visszakérhetik.

A pro Montel 2017-ben nem zárt túl jó évet, hiszen 981 millió forintos forgalom mellett 343 millió forintos veszteséget könyvelt el. Ám a negatív eredmény korábban nem volt jellemző a cégre, hiszen 2013-2016 között 2-3 milliárd forint közötti árbevételük volt, ami 80-380 millió forint közötti profitot eredményezett. A pro Montel egyedüli részvényese a ProMontel Invest Zrt., amelynek 2016-ban és 2017-ben sem volt bevétele, tulajdonosa pedig a koppenhágai Ayudate Investments Group ApS. Ennek a dániai cégnek a korábbi neve Power Investments, amelynek 2011 és 2013 között Terner Géza volt az igazgatója. Arról pedig az Origo írt idén márciusban, hogy a 4-es metróval kapcsolatban vesztegetés bűntette miatt folyik nyomozás, az ügy negyedik gyanúsítottját, Terner Gézát pedig nem tudták kihallgatni, mivel Izraelbe menekült.

Nagyszabású ígéretek

Mindenesetre az elektronikus jegyrendszer és a beléptető kapuk az ígéretek szerint nagyon modernek lesznek. A megoldás egyik legnagyobb előnye, hogy a bérletvásárlást és az utazási egyenleg feltöltését a jövőben el lehet majd intézni az interneten vagy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül is. A BKK-automaták is kiegészülnek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó szolgáltatásokkal: alkalmasak lesznek bérletvásárlásra, pótdíjfizetésre, valamint egyenlegfeltöltésre is. "A metró- és a kiemelt HÉV-állomások automatikusan működő beléptetőkapukkal lesznek lezárva. A kapukon kizárólag azok juthatnak át, akik érvényes kártyával és termékkel vagy egyenleggel rendelkeznek. Kilépéskor a beléptetőkapuk automatikusan nyílnak, újabb érvényesítésre egyelőre nem lesz szükség" - olvasható az elektronikus jegyrendszer tájékoztató oldalán.

Hogy mindez mikorra válik valósággá, az még kérdéses. Tarlós István főpolgármester 2014 októberében jelentette be, hogy aláírta a fővárosi elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződést a BKK a német Scheidt&Bachmann céggel. A főváros 5,5 milliárd forint saját forrással járult hozzá a fejlesztéshez.