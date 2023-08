A világméretű járvány megmutatta, mekkora igény van az utazása: idén, amikor nincsenek már akadályok, már a világgazdaság 11,6 százalékát adja az ágazat, míg 2019-ben 10,4 százalék volt ez az arány. A Bloomberg a World Travel & Tourism Council (WTTC) szervezetre hivatkozva azt írja, hogy 2033-ig ez az arány 50 százalékkal fog növekedni.

Ahol a legtöbbet adja a szektor a GDP-hez

Országokra bontva a GDP-hez való hozzájárulás tekintetében a vezető helyen az USA áll (értelemszerűen nagy a belföldi turizmus aránya az óriási országban), a második helyen Kína áll, utána következik Németország, Japán, majd Nagy-Britannia. Az első 10 ország listájára még Franciaország, Mexikó, Olaszország, India és Spanyolország került fel.

Munkaerőpiaci hatás

A jelentés a munkaerőpiaci hatást is elemzi: a járvány előtt 334 millió ember dolgozott világszerte az iparágban, ez a szám 2033-ra várhatóan 430 millióra fog nőni. Az ágazat így most is nagy szeletet hasít ki a teljes világgazdaságból, de különösen fontos, hogy jóval nagyobb mértékben fog növekedni, mint a gazdaság összessége, vagyis az egyik húzóerő lesz a következő években. A szervezet számításai szerint a 2,6 százalékos lesz éves szinten a világ GDP bővülés, miközben a turizmus esetében 5,1 százalék lesz ez a szám.

Bővülő úti célok

Az utazás iránti igény óriási, nem véletlen, hogy a járvány után akadozások voltak a légiközlekedésben, az infrastruktúra, beleértve a légiirányítást, nehezen tudott lépést tartani az azonnal jelentkező megnövekedett kereslettel. A felkeresett úti célok tekintetében és nagy a bővülés: egyre többen érdeklődnek az olyan különleges helyek iránt, mint az Antarktisz, Európában pedig kisebb, korábban kevésbé látogatott országok népszerűsége nő, mint Szlovénia és Bulgária.