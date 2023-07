Hét vezető, a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cég: a Google, a Microsoft és az általa finanszírozott OpenAI, az Amazon, a Meta, az Anthropic és az Inflection pénteken megállapodtak abban, hogy önkéntes vállalásokat tesznek a további fejlesztéssel kapcsolatban. A legfontosabb ezek közül, hogy a felhasználók azonosíthassák, mi az, amit az AI készít, és mi az, amit nem. A cégek egyúttal az amerikai kormányzat felé is vállalásokat tesznek.

Főbb vállalások

A leglényegesebb vállalás, hogy a felhasználók egyértelműen azonosíthassák, hogy ha bármilyen tartalmat, prezentációt a mesterséges intelligencia készített, az egyértelműen azonosítható legyen, valamiféle egységes jelzés által.

Hasonlóan lényeges vállalás, hogy független szakértők is megvizsgálhassanak bármilyen mesterséges intelligencia felhasználást, mielőtt azt nyilvánosan elérhetővé teszik a nagyközönség számára.

Azt is vállalják, hogy megosztanak minden lényeges, az alkalmazásra vonatkozó biztonsági információt, felhasználási javaslatot más iparági szereplőkkel, kormányokkal és külső szakértőkkel. Lehetővé teszik külső szereplők számára, hogy biztonsági problémákat keressenek és azonosítsanak rendszereikben, és ezeket jelentsék is. A gyártó cég beszámol arról, mire képes eszköze, és mi az, amire már nem, és részletes tájékoztatást ad arról, hogyan lehet optimálisan használni AI eszközeit.

Az AI ne az ellenségünk legyen, hanem a barátunk

Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a mesterséges intelligencia működése során ne valósuljon meg bármiféle diszkrimináció vagy a személyiségi jogok megsértése, ne történjenek ilyen jellegű visszaélések.

Magyarán: a felhasználónak ne kelljen félnie a mesterséges intelligenciától, inkább bízhasson benne.

Végül azt is vállalják a cégek, hogy a fejlesztés során olyan fontos általános, az emberiséget érintő problémák megoldásának előmozdítására is törekszenek, mint a klímaváltozás vagy az egészségügyi problémák.

Gyors fejlesztés

A fokozott biztonság iránti igény rögtön azután felmerült, hogy az OpenAI tavaly kibocsátotta a chatGPT-t, amely egyszerűen megfogalmazott szövegbevitelekre képes részletes, komplex és jól megfogalmazott válaszokat adni. A legnagyobb tech cégek és sok, az új iparágtól szép hozamot váró befektető azóta önti a pénzt az iparágba, felgyorsult a fejlesztés.

Segítik a szabályozást

A pénteki egyezség és a washingtoni látogatás célja a CNBC szerint, hogy segítsék Joe Biden amerikai elnököt abban, hogy a felmerülő biztonsági kérdéseket ne kelljen az innováció korlátozásával, esetleges tiltásokkal kezelni. A kongresszus tervezi a mesterséges intelligencia szabályozásának kidolgozását, de évekig tarthat, mire a szakértők és a törvényhozók annyira átlátják a technológia működését és a lehetséges kockázatokat, hogy ennek ismeretében célszerűen tudják kialakítani a szabályozást.

Nemzetközi szinten

Az amerikai kormányzat más országokkal is konzultált már a témában, megemlítve az önkéntes vállalásokat, hogy nemzetközi szinten is optimálisan tudják majd kezelni a biztonsági kérdéseket és a szabályozást. Kamala Harris alelnök már korábban találkozott a tech cégek vezetőivel valamint emberi jogi szakértőkkel, hogy felmérjék, és így a kormányzat is láthassa, milyen kihívásokkal, feladatokkal kell számolni az AI fejlődése és elterjedése során.