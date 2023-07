Új örökös csúcsot ért el a Microsoft részvényének árfolyama a new york-i tőzsdei kereskedésben, ezzel a cég tőzsdei kapitalizációja egész elképesztő magasságba, 2700 milliárd dollár közelébe ért. Az Apple értéke valamivel 3000 milliárd fölött van, a két cég együtt a teljes amerikai részvénypiacnak, amely 3650 részvényből áll és értéke 48 ezermilliárd dollár, már a 12 százalékát teszi ki.

Újra a csúcson, immár Bill Gates nélkül

De vajon hogy juthatott újra ilyen magasra a Microsoft, amely a múlt század végén Bill Gates jóvoltából arról híresült el, hogy minden számítógépen az ő szoftvere fut, és ezért a jövő fejlődését és neki tulajdonították, de azután a cég árfolyama a mélybe hullott az ezredfordulós technológiai lufi kipukkadása után?

Kapcsolódó A héten jönnek a nehézfiúk és eldöntik mi lesz

A máig is az asztali gépek és laptopok többségén futó Windows és Office ma már nem nem jelent akkora árbevételt és nyereséget, amivel a legnagyobbak közé lehetne jutni. Bill Gates időközben el is hagyta a céget, el is adta részvényeit (most sajnálhatja, hogy nincs neki), 100 milliárd dollár körüli vagyonát konzervatívabb portfólióba fektette, így annak értéke nem is ingadozik sokat.

Felhő alapú szolgáltatás, AI

A Microsoft azonban immár az alapító nélkül is újra szárba szökkent, Satya Nadella vezetésével a múlt évtizedben a felhő alapú üzletágban ért el olyan eredményt a cég, ami által ismét a nagyok közé került. Most azonban a legfrissebb, az egész technológiai iparágat érdeklő területen, az AI, vagyis mesterséges intelligencia fejlesztése terén lépett nagyot. Beárazta új AI szolgáltatását, és ezt a piac azzal fogadta, hogy a részvényárat új, örökös csúcsra repítette, ezzel a papír csak idén 50 százalékkal emelkedett, 360 dollárig.

Új szolgáltatás, lelkes részvényesek

Az előfizetési díj havi 30 dollár lesz, és egyszerűen hozzáadható a szolgáltatás a meglévő Word, Excel vagy Teams előfizetéshez, és ezzel a cég egyúttal újra lehúz egy bőrt az immár 30 éves alkalmazásokról is. A céges előfizetők többet áldozhatnak az új szolgáltatásra, nekik 83 százalékkal nőhet az előfizetési díj a CNBC szerint, de a Copilot névre hallgató rendszerre sok feladatot teljesen rábízhatnak, melyek eddig komoly emberi munkaerőt kötöttek le.

A rendszert eddig 600 céges ügyfél tesztelte, köztük a Goodyear és a General Motors, mindazonáltal a nyilvános indulás pontos idejét még nem határozták meg. A cég sokat költött a rendszer kifejlesztésére, főleg az OpenAI-n keresztül, amely létrehozta a ChatGPT-t. Kérdés persze, hogy a Microsoft most is tud-e majd valamiféle monopolhelyzetet szerezni, mint egykor szoftverjeivel, avagy a konkurencia, mint például a Google vagy az IBM éles versenyre készteti.