Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2022 márciusa óta agresszív kamatemeléseket hajt végre, eközben viszont már egy csomó feltörekvő piaci jegybank kamatcsökkentési pályán van. Ilyen például Brazília és Chile is, de már Magyarországon is elkezdtek csökkenni a kamatok a tavalyi nagy emelést követően. Időközben olyan országok is csatlakoztak a sorhoz a múlt hónapban, mint Vietnam és Kína.

Az infláció gyorsan csökken számos feltörekvő országban, s a jelek szerint ezek jegybankjai nem hajlandók megvárni, amíg a Fed az EKB és a Bank of England elkezdik lazítani a gyeplőt. Korábban is volt már példa arra, amikor nem voltak hajlandók megvárni, amíg a Fed – vagy az Európai Központi Bank, illetve a Bank of England – befejezi a szigorítást. Volt már ilyen divergenciára példa a történelemben, azonban az soha nem volt még ennyire széles körű – írja elemzésében a Reuters.

Ilyet globális szinten még soha nem láttunk. Jó eséllyel a feltörekvő piaci részvények profitálnak majd a kockázati költségek csökkenéséből – mondta Dominic Bokor-Ingram, a Fiera Capital feltörekvő és frontier piacokért felelős vezető portfóliómenedzsere.

Az elmúlt két évtizedben, amikor egyes feltörekvő gazdaságok döntéshozói monetáris enyhítésbe kezdtek, de a Fed nem, az adott ország részvényeinek felülteljesítését hozta magával

– mondta Manik Narain, a UBS stratégája. Szerinte az ilyen ciklusok korai szakaszában, a lazítás megkezdését követő első hat hónapban a helyi részvények erős hozamot produkáltak, helyi valutában számolva átlagosan 7 százalékot.

A lazítások megindulásával azonban nem csak részvényeket volt érdemes tartani, de helyi kötvényeket is. Azok hozama ilyenkor jellemzően szintén csökkent, a 10 éveseké átlagosan 80 bázisponttal, ami árfolyamnyereség szintjén szintén 8-9 százalékot jelent. Ezt erodálhatja a helyi deviza átlagosan 0,7 százalékos gyengülése.

Az MNB adta le a kezdőlövést

A fordulat májusban kezdődött, amikor a magyar központi bank 18 százalékról 17 százalékra csökkentette az egynapos kamatlábat, ami három év óta az első kamatcsökkentés volt az országban. Júliusban újabb teljes százalékponttal csökkentették a kamatlábat.

Latin-Amerika főbb központi bankjai, amelyek az elmúlt két évben a legagresszívebb szigorításokat hajtották végre, most az infláció lassulásának egyértelmű jelei közepette szintén lazítani kezdtek. Júliusban Chile lett a régió első nagy központi bankja, amely 100 bázisponttal csökkentette a kamatot, őt követték a kisebb társbankok, Costa Rica és Uruguay jegybankjai. Brazília központi bankja pedig a vártnál nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, amivel az irányadó kamatláb 13,25 százalékra esett.

A brazil 12 havi infláció július közepén 3,19 százalékra csökkent, ez a központi bank 3,25 százalékos célértéke alatt van. Ez a szakértők szerint további kamatcsökkentéseket vetít előre.

„Az infláció a ciklus különböző pontjain lévő országokban egyre alacsonyabbra zuhan” – mondta Paul Greer, a Fidelity International feltörekvő piaci adósság- és devizapiaci portfóliómenedzsere a Reutersnek.

Greer szerint Kolumbia és Peru a következő két hónapban csökkenteni fogja a kamatokat, s Magyarországon is ez várható. Csehország és Lengyelország követheti a példát.

Néhány ország azonban valószínűleg addig nem fog lazítani, amíg a Fed nem ad zöld utat, azaz nem jelzi egyértelműen, hogy vége a szigorítási ciklusnak

– tette hozzá Greer, aki szerint Izrael, Korea, Malajzia és Indonézia szerepel ezen a listán.

Mexikó ugyanebbe a csoportba tartozik. Jonathan Heath, a Bank of Mexico vezetője nemrég azt mondta, hogy a bank stabilan 11,25 százalékon tartja az irányadó kamatlábat.

A Fed a legutóbbi, júliusi emeléskor az 5,25-5,50 százalékos sávban határozta meg az egynapos irányadó kamatlábat, nyitva hagyva az ajtót egy újabb szeptemberi emelésre. Ennek ellenére Martin Castellano, az Institute of International Finance (IIF) kutatási vezetője úgy véli, hogy az amerikai és a feltörekvő piaci monetáris politika közötti divergencia átmeneti lesz. Nem kell túl sokáig várni arra, hogy mindenki egy oldalon álljon - mondta a szakértő.