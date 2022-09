Élelmiszer-árstopot vezethet be a horvát kormány

A darálthús is az árstopos termékek között van, a teljes listát a csütörtöki kormányülésen jelenti be a horvát kormány. A villany, a gáz és a távfűtés pedig az óvodáknak, iskoláknak és a kórházaknak is lakossági, kedvezményes áron jár Horvátországban.