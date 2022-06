Brexit: visszatáncoltak a britek az EU-val szembeni korlátozásoktól

A brit megélhetési költségek enyhítésére az Egyesült Királyság kormánya idén nem vezet be további korlátozásokat az EU-ból származó áruimportra. Vagyis a kereskedők továbbra is ugyanúgy szállíthatják áruikat az EU-ból Nagy-Britanniába, ahogyan jelenleg is teszik - adta hírül a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).