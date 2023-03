Az amerikai és az ír vezető a tanácskozás előtt röviden beszélt újságírókkal, és Joe Biden újfent támogatásáról biztosította az észak-írországi megbékélési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki megállapodást. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy Írországba, illetve Észak-Íroroszágba szeretne látogatni az egyezség aláírásának évfordulóján, áprilisban – adta hírül a Reuters.

Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság február végén elvi politikai megállapodásra jutott a Brexit-megállapodáshoz fűzött, Nagy-Britannia uniós kiválását követő kereskedelmi kérdéseket szabályzó észak-írországi protokollról.

Joe Biden kiállt a windsori keretmegállapodás mellett

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy határozottan támogatja a windsori keretmegállapodásnak nevezett egyezményt. Leo Varadkar köszönetet mondott, amiért az Egyesült Államok támogatta Írország álláspontját a Brexit kérdésében. Mint mondta, ez a támogatás döntő jelentőséggel bírt.

Joe Biden arról is beszélt, hogy a gazdasági kapcsolatok elmélyítését is meg akarja vitatni ír tárgyalópartnerével, akinek amerikai látogatása egybe esik Szent Patrik, az írek védőszentjének Egyesült Államokban is megtartott ünnepével. Az amerikai vezető maga is katolikus és ír felmenőkkel rendelkezik, a titkosszolgálat által használt, választott kódneve is az, hogy Kelta.

A megállapodás egyik főpróbája, hogy sikerül-e meggyőzni a Demokratikus Unionista Pártot, hogy hagyjon fel a hatalommegosztó belfasti kormány egy éve tartó bojkottjával a Brexit utáni eredeti kereskedelmi szabályok miatt.