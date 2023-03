Az uniós bizottság közleménye szerint a jelentkezési időszak március 29-én délben ér véget a DiscoverEU programra. A pályázati jelentkezéshez és a bérlet elnyeréséhez a fiataloknak mindössze öt plusz egy kvízkérdést kell megválaszolniuk az Európai Ifjúsági Portálon.

A 2004. július 1. és 2005. június 30. között született sikeres pályázók az elnyert bérletet legfeljebb 30 napos utazásra használhatják fel Európában a június 15. és 2024. szeptember 30. közötti időszakban.

A pályázati felhívásra az Európai Unió és az Erasmus+ programhoz társult unión kívüli országok pályázói jelentkezhetnek.

A DiscoverEU nyertesei több mint 40 ezer különféle kedvezmény igénybevételére feljogosító kedvezménykártyát is kapnak, amelyet a tömegközlekedés, a kultúra, a szálláshelyek, az étkezés, a sport és egyéb szolgáltatások területén használhatnak a programban részt vevő országokban.

750 ingyen bérlet esik le a magyar fiataloknak Az idei első körben azok pályázathatnak, akik 2004. július 1. és 2005 június 30. között születtek , ezen két dátumot is beleértve; a pályázatokat március 29-én, déli tizenkét óráig kell beadni a program hivatalos weboldalán.

A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja.

Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.

Ingyen vonatbérlet a 18. születésnapra Ujhelyi István EP-képviselő karolta fel és mentorálta A „FreeInterrail”-program eredeti koncepciója két fiatal német aktivistától származik, akik néhány évvel ezelőtt azzal az ötlettel álltak elő, hogy az EU minden európai fiatalt lepjen meg egy ingyenes vonatbérlettel a tizennyolcadik születésnapján. A javaslatot előszörEP-képviselő karolta fel és mentorálta egészen a megvalósulásig

(via MTI)