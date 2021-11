Nem változtatott a legfőbb feltételeken novemberi kamatdöntő ülésén az amerikai jegybank. A nyíltpiaci bizottság (FOMC) 0,00-0,25 százalékos sávban hagyta az irányadó kamatot, összhangban az elemzői várakozásokkal.

Ennél azonban sokkal fontosabb, korszakos lépéseket is megelőlegezett a kamatdöntést megelőzően a testület, ami az eddigi gazdaságtámogató program várható befejeztét jelenti. Épp ezért Jerome Powell elnök szavai a mai kamatdöntést követően a szokásosnál is fontosabb üzenetet hordoznak a piacok felé.

Előzetesen elkönyvelt ténye volt a novemberei kamatdöntésnek, hogy véget ér egy korszak, a Fed visszafogja a havi 120 milliárd dolláros keretet az eszközvásárlási programjában, egyben előirányozza, hogy milyen politikai pályát tervez követni 2022-ben, a Covid-19 okozta időszakot követően, aminek jövőre jelen formájában vége lehet az USA-ban.

A Fed más jegybankokhoz hasonlóan látszólag alulbecsülte az inflációs hatásokat, illetve az áremelkedések tartósságát. A legutóbbi munkaerőipaci adatokból az látszik, hogy továbbra is sok a betöltetlen állás, így további fizetésemelések, keresetnövekedés és árfelhajtás jöhet a piacokon, ami tartós drágulás felé mutat, noha már most is a Fed 2 százalékos középtávú céljának kétszerese az infláció.

Emiatt is arra lehetett számítani, hogy akár már novemberben csökken a rendszeres vásárlási keret, és maga a program is teljesen egészében leáll, jövő nyárra, vagy akár már tavaszra.

Az eszközvásárlás visszafogása után több vélemény szerint nagyon gyorsan, már jövőre megkezdődik a kamatemelés is Amerikában. Az ING két emelést vár őszre, nyitvahagyva egy harmadik, júliusi emelést, míg a Nordea eleve három emelést prognosztizál júniusi indulással.

A piacok kivárással töltötték a napot, Powell hamarosan kezdődő sajtótájékoztatója lehet a legfontosabb piacmozgató esemény.