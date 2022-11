A Goldman Sachs elemzőinek előrejelzése szerint a következő hónapokban akár 30 százalékkal is csökkenhet az európai földgáz ára. Mindezt azért, mert úgy tűnik, az európai országok rövidtávon biztosították szükségleteiket - írja a CNBC.com.

Az európai gázárak szempontjából benchmarknak számító holland tőzsdei TTF gáz jelenleg megawattonként 124 euró körül cserél gazdát, azonban a befektetési banknál úgy vélik, a jövő év első negyedévében 85 euróig is eshet.

Emlékezetes, a TTF gáz árfolyama augusztusban érte el csúcsát, amikor az oroszok teljesen elzárták az Északi Áramlat gázvezetéket és az európai kormányok egymást túllicitálva igyekeztek biztosítani téli szükségleteiket. Akkor volt, hogy megawattonként 340 euró feletti összeget is kellett fizetni az energiahordozóért.

Minden összejött

A portál összefoglalója szerint a gázárak mostani csökkenésében egyszerre több tényező is szerepet játszik. Az európai gáztárolók alapvetően megteltek a téli szezon előtt, az őszi időjárás közben az eddig megszokottnál enyhébb volt és ezzel eltolódott a gázfelhasználás csúcsidőszakának kezdete, miközben túlkínálat alakult ki a cseppfolyós földgáz (LNG) piacán.

Az elmúlt hetekben már több beszámoló is érkezett arról, hogy több tucat tartályhajó várakozik Európa partjainál arra, hogy lefejtsék szállítmányát, ezek egy részét még nyáron vásárolták és csak most érkeztek meg, amikor a tárolók már amúgy is egyre inkább telítettek. A Gas Infrastructure Europe nevű szakmai szervezet adatai szerint az európai tárolók töltöttségi szintje jelenleg már 94 százalékos. Eközben egyébként az Egyesült Államokban is jelentősen esett a gáz ára.

A csökkenő gázárak rövidebb távon enyhíthetnek azon a nyomáson, amely az európai politikai vezetőkre nehezedik a megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt. A nagyobb feladat most az, hogy a gázellátást hosszabb távon is biztosítani tudják. „Árupiaci elemző csapatunk szerint a jövő év elején várható a csökkenés után jövő nyáron ismét megugorhat a gáz ára, ahogy az európai országok majd megkísérlik újratölteni tárolókapacitásaikat. Mostani becsléseink szerint akkor ismét 250 európai megawatt magasságig ugorhat az árfolyam” – írja a Goldman anyaga.

Kódolva van a nyári drágulás



Az akkor várható áremelkedésnek több oka is van. Fatih Birol, az International Energy Agency ügyvezetője szerint jövőre nagyon kevés új LNG érkezik majd a piacra. Eközben viszont, ha a kínai gazdaság magához tér, akkor az ázsiai ország LNG importja az európai kereslettel együtt nőhet. A 2021-ben a cseppfolyósított földgázból a legnagyobb mennyiséget még világszerte Kína importálta. A kínai kereslet átmenetileg csak annak köszönhetően esett vissza, hogy a zéró-covid politika miatt folyamatosak voltak az akadozások a kínai ipari termelésben.

Ráadásul ugyan az európai tárolók a teljes telítettség közelében vannak, azonban ez jórészt annak köszönhető, hogy korábban Oroszországból sikerült földgázt vásárolni. Abból a forrásból, amelytől az EU tagállamai függetleníteni kívánják magukat.