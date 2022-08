A befektetők az elmúlt napokban a korábbinál is pesszimistábbá váltak a német gazdaság helyzetének megítélésével kapcsolatban, oly annyira, hogy az eurózóna tíz évvel ezelőtti válsága óta nem látták olyan sötéten a helyzetet, mint most – írja a Financial Times. Ha az oroszok egyszer csak elzárnák a gázcsapot, ami a susogó energiahordozó további drágulását okozná, akkor semmi sem tarthatná vissza a gazdaságot a zuhanástól.

A ZEW gazdaságkutató intézet befektetői várakozásokat mérő indexe 2011 óta nem látott szintre csökkent azzal, hogy augusztusban mínusz 53,8 pontra csúszott vissza a júliusi mínusz 55,3 pontról. A negatív értékek a gazdasági tevékenység visszafogását jelzik, szemben a pozitívakkal, amelyek bővülést jeleznék előre. Ennek megfelelően ezt az jelenti, hogy a befektetők a korábbinál is pesszimistábban ítélik meg a német gazdaság kilátásait.

Visszavett előrejelzések

A közgazdászok csökkentették a németországi és az eurózónás idei GDP-növekedésre adott előrejelzéseiket is, miközben inflációs várakozásaikat felfelé módosították. Emellett továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy ha Oroszország felfüggeszti európai földgázszállításait, akkor a német kormány egyfajta gázjegyrendszer bevezetésére kényszerülhet, ami egyet jelentene a vállalatok ellátásának durva korlátozásával.

A jövő évi szállítású elektromos energia ára augusztus második felét is emelkedéssel kezdte: öt százalékkal, 502 euró/megawattórára drágult, ami hatszor magasabb, mint az egy évvel korábbi ár. A háttérben a megdrágult földgáz áll, amelynek elégetésével az áramot előállítják, illetve az európai hőhullámok miatt elapadt folyók, amelyek akadályozzák az áramtermelést, például nehezítik az atomerőművek hűtését.

Kereskedelmi deficit

Az energiaár növekedése olyan következménnyel járt, amire Németország esetében ritkán van példa: az ország külkereskedelme deficites lett. Júniusban 24,6 milliárd eurós hiányt könyveltek ez az ország vállalatai szemben az egy évvel korábbi 17,2 milliárdos többlettel – derül ki az Eurostat adataiból. A kivitel értéke 20,1 százalékkal nőtt éves összehasonlításban, ám a bevitelé 42,5 százalékkal ugrott meg.

A német gazdaság gyorsan közeledik egy viharhoz – véli Carsten Brzeski, a holland ING bank elemzője. Szerinte ehhez vezet a magas infláció, az energiaellátás elakadásának kockázata és a vállalatok beszállítási nehézségeinek keveréke. Brzeski külön kiemeli, hogy a Rajna alacsony vízállása hozzájárul a szállítási nehézségekhez. Csak ez a tényező 0,5 százalékot faraghat le a német gazdaság idei növekedéséből.

A sötét előrejelzésre további árnyékot vet az is, hogy a háztartásoknak októbertől 2,419 cent/kWh-t kell fizetniük fogyasztásuk után, ami az év utolsó három hónapjában 240 euróval (97,5 ezer forint) növelni a rezsijüket. Idén a hivatalokat és az irodákat maximum 19 Celsius-fokra fűtik fel.