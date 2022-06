Továbbra sincs béke a világban: Magyarországot is rangsorolták

Békétlenebbé vált tavaly a világ azzal együtt is, hogy az orosz-ukrán konfliktus hatásai még csak részlegesen jelentek meg a mérőszámokban - áll az Institute for Economics and Peace (IEP) nevű nemzetközi kutatóintézet szerdán Londonban ismertetett éves jelentésében. A tanulmány szerint Magyarország a vizsgált 163 ország és térség legbékésebb felső tizenötös mezőnyében van.