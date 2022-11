Joe Biden elnök hétfőn már a Twitteren is neki ment az olajcégeknek, amelyek rekordprofitokról számoltak be az elmúlt időszakban, miközben az üzemanyag- és gázárak is a magasba emelkedtek. „Az olajiparnak választania kell. Vagy befektet Amerikába azáltal, hogy csökkenti a fogyasztói árakat, és növeli a termelést és a finomítói kapacitást. Vagy magasabb adót kell fizetniük a túlzott nyereségük után, és más korlátozásokkal is szembe kell nézniük”

A megfogalmazás egy olyan helyzetet teremt, amely patthelyzetnek tűnik az amerikai olajipar és a Biden-adminisztráció között, amikor az energiaárak magasak, az infláció szárnyal, és a nyersolajellátás hiányától tartanak világszerte. A probléma egy része, hogy az iparágba évek óta nem fektetnek be elég pénzt, mert a piacokon a zöldenergiás átállásra készülnek, miközben az Egyesült Államok több hónapja szankciókat alkalmaz az orosz nyersanyagokra az ukrajnai háború miatt.

A Fehér Ház és az amerikai energiaipari óriások közötti ellenségeskedésről szóló hírek azonban túlzók – nyilatkozta a CNBC-nek Amos Hochstein, Biden különleges elnöki koordinátora, aki szoros kapcsolatot tart fenn az energiaipar hazai és világszintű vezetőivel. Mint elmondta, a Biden-kormányzat nem profit- vagy szabadpiac-ellenes, hanem azt szeretné, ha az olajcégek nyereségüket a nyersolajtermelés és az ország energiabiztonságának javításába fektetnék vissza.

Ezzel el is tér Joe Biden terve a világszerte már sok helyen alkalmazott különadóktól: Magyarország például nem vár el befektetéseket az energiacégektől, de mégis extraprofitadókat vetett ki rájuk.

Próbálnak diplomatikusak lenni

„Én beszélek a vezérigazgatókkal, és a kormányzat más vezető tagjai is rendszeresen beszélnek velük" - mondta Hochstein a CNBC-nek. Jelezte, hogy főként a kitermelések hatékonyságát javító beruházásokról egyeztetnek. „Az elmúlt több mint egy év [magas] árkörnyezete alkalmas a beruházásra. Szóval vegyék ki a nyereséget, amit megtermeltek. Nem vagyunk a nyereség ellen. Amit viszont szeretnénk - és ezt az elnök a múlt héten mondta -, hogy fektessék be a profitjukat” – fogalmazott az elnök tanácsadó.

A kongresszusi demokraták azzal érvelnek, hogy az olajipari vezetők a részvényesi hozamokat helyezik előtérbe a nyereségnek a termelés fokozására történő újrabefektetésével szemben, ami csökkenthetné a fogyasztói árakat. Hochstein azt az álláspontot képviselte, hogy a részvényesi hozamok önmagukban nem jelentenek problémát, hanem az amerikai energiaellátás növelésének kellene prioritást élveznie. A politikus szerint még az osztalékfizetésekkel sincs problémájuk, de elvárják, hogy a közösség terheit is enyhítsék a cégek.

Rekordot döntő olajipari cégek profitja

A társadalmi nyomást növelte, hogy több nagy olajtársaság rekordnyereséget könyvelhetett el az idén, miközben a fogyasztók a megugró gáz- és energiaszámlákkal küszködtek. Az ExxonMobil 19,7 milliárd dolláros rekord nettó nyereségről számolt be a harmadik negyedévben, és Biden ezen a héten azzal vádolta a texasi székhelyű vállalatot, hogy ezt a részvényesek jutalmazására és saját részvényeinek visszavásárlására fordította ahelyett, hogy a kitermelés fokozásába fektettek volna be, ami csökkenthetné az olajárakat.

A kaliforniai székhelyű Chevron 11,23 milliárd dolláros nyereséget ért el a harmadik negyedévben, ami alig marad el az előző negyedévben elért rekordtól. Az elmúlt két negyedévben a Chevron, az ExxonMobil, a ConocoPhillips és a brit BP, a holland Shell és a francia TotalEnergies a jelentések szerint több mint 100 milliárd dollár nyereséget értek el - többet, mint amennyit 2021-ben összesen kerestek.

Az Exxon Mobil vezérigazgatója, Darren Woods a CNBC-nek nyilatkozva a múlt héten azt mondta, hogy cége elkötelezett mind a részvényesi hozamok, mind a termelés fokozása mellett, függetlenül attól, hogy ki van a Fehér Házban.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol