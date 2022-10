Milner a DST Global internetes befektetési cég alapítója, és azzal szerzett vagyont, hogy olyan kínai technológiai vállalatokra fogadott, mint az Alibaba és a JD.com e-kereskedelmi platformok.

Most a Twitteren azt írja, hogy hivatalosan is befejezték azt a jogi procedúrát, amely során lemondanak orosz állampolgárságukról.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.