Az energetikai célú nukleáris ipar legismertebb, független annalesét készítő WNIRS adatai szerint 1996-ban tetőzött az atomenergia részaránya a globális villamos energia mixben - ekkor 17,5 százalékig jutott. Azt is látni kell azonban, hogy a torta mérete azóta nagymértékű, szinte folyamatos növekedésnek indult, de azt is, hogy az atomerőművekben megtermelt villamos energia mennyiségi rekorja nem 1996-ban, hane egy étizeddel később született meg. Ma is 2006 tartja a rekordot; a 2660 TWh csúcsérték viszont annak ellenére nem dőlt meg, hogy az utóbbi bő egy évtizedben Kína jelentős számú új, nagy teljesítményű reaktort épített be a rendszerébe.