Kína gazdaságát egyszerre három különböző válság dönti be

Miután a koronavírus-járvány miatt az év első felében több hónapig álltak a kínai ipari központok, most az aszály miatt fellépő energiahány okán nem tudnak termelni. Olyan cégek, mint a Toyota, a Foxconn és a Tesla is alkatrészek nélkül maradnak. A kínai gazdaság már egyébként is válságban: az ingatlanpiac szabadesésbe került, a belföldi fogyasztás a padlón, az ipari termelés pedig folyamatosan akadozik.