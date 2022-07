Oroszország növeli a Kínába irányuló földgázszállításokat, miközben visszafogja az Európába irányuló energiaexportot. Mindez az Accenture tanácsadó cég szerint némi enyhülést hozhat az energiaköltségek példátlan emelkedésében. A helyzet a kereslet-kínálat dinamikájának érvényesülésének köszönhető: mivel az oroszok elveszítik a legfontosabb piacaikat, miután Európa megpróbál leválni az orosz energiahordozók importjáról, az oroszok csak olcsóbban tudják eladni olaj- és földgáz-szállítmányaikat Ázsiában.

Az ázsiai országok ugyanis tudják, hogy az oroszok vagy nekik adnak el, vagy senkinek, így lefelé alkudozhatnak. Mivel így olcsóbban vásárolhatnak olajat és földgázt, kevesebbet vásárolnak más beszállítóktól, így a kőolaj- és LNG-piacokon alacsonyabb áron elérhetők más országok termékei is. Ezek a párhuzamos és elszigetelt piacok pedig Európában teszik valamivel olcsóbbá a földgázt és a kőolajat.

Rekord szintről kopnak le a gázárak

Az európai gázárak azután szöktek fel, hogy Oroszország az ukrajnai inváziót és a nyugati szankciókat követően csökkentette a legnagyobb piacára irányuló szállításokat. Ugyanakkor a Gazprom rekordmennyiséget szállít csővezetéken Kínába, ami enyhíti a cseppfolyósított földgáz iránti általános keresletet, és hozzájárul a piac egyensúlyához – mondta Ogan Kose, az Accenture ügyvezető igazgatója a Bloombergnek.

Kose szerint az már látszik, hogy Kína LNG-import iránti kereslete ennek következtében csökken, ami globálisan enyhíti az árakat. Pedig soha nem volt még ekkora kereslet cseppfolyósított földgázra: az európai nemzetek több LNG-szállítmányt vesznek, mint valaha., mivel igyekeznek csökkenteni az orosz gáztól való függőségüket. Mivel a régió várhatóan még hónapokig a prémium LNG-piac marad, a termelők is átirányítják a kapacitásokat Európa felé.

Bár az orosz vezetékes gázexport Kínába jelenleg még mindig csak töredéke az Európába irányuló eladásoknak, a növekvő áramlások a kínai piacon kiszorítják a magasabb árú LNG-t.

Kína lehet az új orosz exportcél, csak olcsó

A háború arra ösztönözte Oroszországot, hogy felgyorsítsa az Európától való diverzifikációs terveit, a Power of Siberia gázvezetéken keresztül növekvő gázexporttal és a Kínába irányuló új kapcsolatok kiépítésének terveivel. A legnagyobb szibériai mezők, amelyek jelenleg Európát látják el, végül Kínával fognak összeköttetésben állni, ami Oroszországnak alternatív felvevőpiacot biztosít hatalmas erőforrásai számára, miközben a Nyugattal való kapcsolatok megromlanak.

„Az orosz gázmolekulákat máshol fogják eladni, elsősorban Ázsiában. Mindig lesz egy másik vevő erre a gázra” – tette hozzá a gázpiaci szakértő. Egyelőre egyébként alacsony a kínai LNG-kereslet, mivel a Covid-19 járvány új fellángolásai miatt szigorú zárlatokat vezetett be Peking. Több ipari központ ezért leállt, így kevesebb energiára van szükségük.

Kína idén eddig kimaradt a spot LNG-vásárlásokból, és étvágya szeptemberig alacsony maradhat a megfizethetetlenül magas LNG-árak és a világjárvány és a gazdaság kilátásai körüli fenyegető bizonytalanságok közepette - írja a BloombergNEF.

Jöhet a gázár esése Európában

Az európai árak szempontjából nagy aggodalomra ad okot, hogy Kína milyen gyorsan szabadul ki a Covid-zárlatból. Ahogy a kínai gazdasági tevékenység helyreáll, a Goldman Sachs Group egy múlt heti jegyzetében azt írta, hogy a kínai gazdaság kezdhet versenyezni Európával az LNG-szállítmányokért. Kivéve, ha az oroszok még több földgázt tudnak a kínai piacokra irányítani.

Amennyiben Oroszország teljesen leállítja az Európába irányuló gázáramlást, az Accenture szerint az árak a jelenlegi szint ötszörösére emelkedhetnek. Ez azonban nem tartana tovább a következő télnél, és 2023-ban az átlagár várhatóan alacsonyabb lesz, mint idén.

A globális recesszió kockázata is visszafogja a gázfogyasztást, az Accenture szerint jövőre akár 16 százalékkal is csökkenhet a kereslet az Európai Unióban (ráadásul az Európai Bizottság is 15 százalékos felhasználás-csökkentésre kérte a tagállamokat).

„Az európai és ázsiai keresletcsökkenés és az orosz gáz új felvevőpiacokat kereső kombinációja középtávon csökkenteni fogja a gázárakat” - mondta Kose, aki szerint ha a tél a korábbiakhoz képest drágább földgázt is hoz, ha hideg lesz, a magas árkörnyezet hosszú távon nem fenntartható.